В начале марта в управлении полиции Костаная сообщили: по факту смерти в январе 2023 года 3-летнего мальчика в ОДБ зарегистрировано дело по ст. 317 УК РК (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).

Костанайская областная детская больница /Фото из архива "НГ"

Тогда же полиция заверила, что опрос с медперсоналом провели, готовился материал для назначения судебно-медицинской экспертизы и очередной проверки ОДБ.

20 июля ао время брифинга в областной прокуратуре корреспондент "НГ" уточнила, когда была назначена полицией экспертиза и каковы ее результаты, если таковые имеются.

Надзорный орган предоставил ответ вечером 2 августа. В нем говорится: "30 июня 2023 года следователем УП города Костаная назначена дополнительная комиссионная судебно-медицинская экспертиза в Институте судебных экспертиз Карагандинской области и сроки расследования прерваны по этим же основаниям".

Кроме этого "НГ" уточнила, будут ли учтены следствием результаты проведенной в феврале этого года проверки независимой комиссии, иницированной департаментом фармконтроля. В частности, комиссия не исключила "нарушения инструкции" при использовании медпрепарата.

В областной прокуратуре ответили: "Результаты проверки также представлены эксперту, заключение еще не получено".

- Окончательная оценка действиям врачей будет дана органами следствия по итогам экспертизы и проведенных следственных действий, - говорится в ответе.

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