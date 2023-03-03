По факту смерти пациента в Костанайской областной детской больнице зарегистрировано дело по статье 317 УК РК (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником). Как сообщили "НГ" в управлении полиции Костаная, опрос с медперсоналом уже провели, готовят материал для назначения судебно-медицинской экспертизы и очередной проверки ОДБ.

В декабре 2023 года пятеро мальчиков получили осложнение после анестезии с медпрепаратами кетамин-санто и пропофол-липуро. Четверо детей долгое время отходили от наркоза. Амир умер спустя почти полтора месяца, не выходя из комы.

В департаменте Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Костанайской области в феврале завершили экспертизу препаратов и внеплановую проверку ОДБ. Данные направили в правоохранительные органы. Но там назначили судебно-медицинскую экспертизу, потому что не могут основываться только на информации, предоставленной департаментом фарконтроля.



Специалисты Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий КМ и ФК МЗ РК установили, что лекарственные средства, введенные детям внутривенно, "соответствуют требованиям нормативных документов и методики воспроизводятся".

При этом независимые эксперты при проверке больницы не исключили побочный эффект у детей на препарат "Пропофол-Липуро". По предварительными результатам судебно-медицинской экспертизы причин смерти, у Амира отмечается "атипичная реакция на введение снотворного препарата". Клинические и лабораторные данные подтвердили, что у ребенка тяжелое осложнение развилось "на фоне лекарственного воздействия".

Эксперты не отрицают и возможный факт "нарушения инструкции" со стороны медперсонала.

"НГ" продолжит следить за развитием этого дела.

