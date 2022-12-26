15 декабря в детской областной больнице четырем мальчикам - Игорю (4 года 10 месяцев), Акназару (3 года 9 месяцев), Ерназару (2 года 5 месяцев) и Амиру (в день операции ему исполнилось 3 года) - сделали плановую урологическую операцию с анестезией.

Амир, 3 года. На электронном термометре после операции температура 40,9 градусов

Операции, в зависимости от сложности, продлились от 5 до 40 минут. Сама хирургическая процедура, по словам родителей, которые обратились в редакцию, прошла хорошо. Они ждали, что через 2 часа дети очнутся, но мальчики лежали без чувств. Спустя несколько часов у всех детей поднялась высокая температура.

На этих видеокадрах - мальчики играют вместе накануне операции, 14 декабря

- Всем нам в выписках пишут, что температура была 40,3. Хотя это не так - я лично замерила у моего ребенка было 40,6, у Амира - 41,4 градусов, - рассказала "НГ" мама Игоря Анастасия. - Позже Венера (мама Амира - "НГ") сделала фотографию, где у ребенка температура - 40,9 градусов.

Медсестры ввели детям литическую смесь. Анастасия спросила, что в ее составе. Ответили - димедрол и анальгин.

- Мы доверились медработникам. Нам сказали: "Ждите, дети должны потеть", - вспоминает она. - Мокрым больше всех был Амир. Мы еще порадовались. Под голову ему положили полотенце. Каждые 15 минут я замеряла температуру всем мальчикам. Позже мой супруг привез ртутный термометр. Через несколько часов жар начал спадать.

Но к вечеру Амир стал с трудом дышать. Позвали медиков.

- Мальчику открыли челюсть, чтобы облегчить ему дыхание, - рассказывает Анастасия. - Они как закрутились, завертелись. Прибежали хирург, реаниматолог, не знаю, был ли анестезиолог...

Первые реанимационные действия Амиру сделали в рядом находящемся перевязочном кабинете.

- Потом его сразу же забрали в реанимацию. И вот с 15 декабря до сих пор Амир не пришел в себя, - сказала Анастасия.

Она поделилась видеокадрами - дети вместе играли, устраивали концерты, были вполне здоровыми и подвижными.

На 8-ые сутки после операции Ерназар стал передвигаться, но с поддержкой. После хирургии его перевели в неврологию

- Я сам привез здорового ребенка в эту больницу, а сейчас из-за халатности врачей, он лежит в таком состоянии, - с отчаянием добавил отец Амира Нурлан.

Амир находится в отделение реанимации и интенсивной терапии. По словам отца, ему поставили диагноз "Острое нарушение мозгового кровообращения. Токсическая энцефалопатия" (поражение головного мозга, вызванное токсическими веществами - "НГ"). Но чем вызвана интоксикация, родителям до сих пор официально не сообщили.

Игоря выписали спустя 8-е сутки. Поэтому мама поделилась справкой из больницы

По наблюдениям Анастасии, врачи были в растерянности.

- Они нам сказали, что, возможно, пошла реакция на пропофол, в выписке он указан как "S.Profoli", - уточнила Анастасия. - Этот препарат сделали при наркозе, якобы, всем детям сделали инъекцию из одной ампулы. Но ничего конкретного не говорят.

Быстрее всех очнулся на следующие сутки самый старший мальчик - Игорь, но у него была потеряна координация, самостоятельно сидеть не мог. Только лишь на третьи сутки после операции мальчик сделал первые шаги. 22 декабря его выписали из больницы.

Такими же темпами восстановился четырехлетний Акназар. Правда, стационар ему продлили - в больнице у мальчика обнаружили незначительную пневмонию. По словам его отца Баубека, в его палате было холодно.

- В последние дни мы играли с детьми, я наблюдала, интеллектуальные функции не повредились, реакции на игры и предметы те же, что и до операции, - отметила Анастасия.

Самый младший из пострадавших мальчиков Ерназар, по словам женщины, только на пятые-шестые сутки передвигался при поддержке отца. У ребенка не было аппетита.

- Он долго не ходил, но начал ходить ещё в хирургии - это были неуверенные шаги, нужно было подстраховывать мальчика, - рассказала женщина. Как только в палату заходила медсестра или врач, он начинал орать, плакать.

После хирургии Ерназара направили в неврологию на стационарное лечение. Его отец Сералы написал сегодня: "УЗИ головы не прошли - только с трёх лет, как нам сказали. Только таблетки пьем".

Еще одна закономерность, у Амира и Ерназара в это время появились в районе головы красные пятна.

Отец Амира обратился с жалобой в управление, отуда его направили в департамент медицинского и фармацевтического контроля. Обратился в прокуратуру, где его заявление приняли.

Амир с отцом до операции

"НГ" направит в управление здравоохранения запрос с просьбой уточнить причину и детали произошедшего, прокомментировать состояние здоровья всех детей и дать прогноз.