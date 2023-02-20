15 декабря в Костанайской областной детской больнице пятерым мальчикам сделали плановые хирургические операции с внутривенным наркозом. Отметим, что все пятеро получили анестезию из одного флакона.

Трехлетний Амир скончался, пролежав в коме больше месяца / Фото из архива "НГ"

В результате дети получили осложнения. У 17-летнего юноши были головные боли, а у пациентов в возрасте от 2,6 до 4 лет – температура выше 40 градусов. Самого младшего Ерназара перевели в неврологию, после ему дали рекомендацию пройти обследование в ННЦМД в Астане. Но родители не торопятся в столицу, по словам отца, ребенок боится врачей, да и нет доверия…

К сожалению, в этой истории есть и смертельный случай. Трехлетний Амир не очнулся после операции. Он был в коме больше месяца, находился все это время на аппаратах жизнеобеспечения в отделении реанимации и интенсивной терапии при ОДБ. Утром 21 января сердце мальчика остановилось.

В настоящее время по факту смерти ребенка в полиции проводят досудебное расследование.

Тем временем в департаменте Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Костанайской области ожидали результаты экспертизы препаратов, введённых детям для анестезии. И 3 февраля заключение по результатам лабораторных испытаний направили в Костанай.

Алматинские специалисты Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий КМ и ФК МЗ РК установили: "представленные образцы лекарственных средств кетамин-санто 50 мг/мл, 10 мл и пропофол-липуро 1% (10 мг/мл), эмульсия для внутривенного введения, 50мл соответствуют требованиям нормативных документов и методики воспроизводятся".

Эта выписка, выданная одному из пятерых пациентов, где указаны применимые для наркоза препараты

- Эти препараты применяли, применяют и будут применять, - добавил в беседе с "НГ" руководитель департамента Орал БЕКМАГАМБЕТОВ.

В конце прошлой недели стали известны результаты внеплановой проверки Костанайской ОДБ. С результатами "НГ" ознакомили в территориальном департаменте фармконтроля.

Напомним, ранее в минздраве сообщили "НГ", что инициировали служебное расследование. Для этого была создана комиссия, в состав которой вошли профильные специалисты - врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории, заведующий ДОАРИТ НАО "Национальный научный кардиологический центр" (г. Астана); заведующий кафедрой детской хирургии, профессор НАО "Западно-Казахстанский университет имени М. Оспанова" (г. Актобе); кандидат медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии НАО "Медицинский университет" (Караганда); PhD, ассоциированный профессор кафедры клинической фармакологии и доказательной медицины НАО "Медицинский университет" (г. Караганда).

Тогда все сомнения сводились вокруг препарата пропофол. Местные работники здравоохранения и в минздраве неуверенно, но все же исключили факт медицинской ошибки. После проведения экспертизы комиссия сделала выводы. Ввиду важности всех приведённых комиссией сведений, цитируем их:

"По результатам проверки Комиссией установлено.

15.12.2022г в Костанайской областной детской больнице проведены оперативные вмешательства 5 детям. В первые сутки после операций, у всех 5 детей появились осложнения, где ведущим клиническим синдромом была токсическая энцефалопатия, токсический гепатит.

Вкупе нескольких причин, которые привели к этим осложнениям и летальному исходу одного ребенка:

Одним из наиболее вероятных является побочный эффект на препарат "Пропофол-Липуро" 1% 10 мг/мл, 50 мл. Побочный эффект явился основной причиной осложнений у двоих детей, в том числе у ребенка, который погиб, что подтверждается предварительными результатами судебно-медицинской экспертизы причин смерти: "...Атипичная реакция на введение снотворного препарата», а также заключением профильного специалиста по клинической фармакологии: «тяжелые осложнения, подтверждаемые клиническими и лабораторными данными, развились на фоне лекарственного воздействия» (сам препарат соответствует требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколами испытаний лекарственных препаратов РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" КМ и ФК МЗ РК).

Другой причиной осложнений является возможное нарушение инструкции применения препарата "Пропофол-Липуро" 1% 10 мг/мл, 50 мл, который предназначен для однократного использования у одного пациента при проведении анестезии во время оперативных вмешательств, то есть имело место нарушение инструкции производителя препарата "Пропофол-Липуро" 1% 10 мг/мл, 50 мл в части "Метод и путь введения" и "Дополнительные меры предосторожности" по поддержанию асептических условий при использовании препарата, исходя из расчетов при проверке следует использование одного флакона на протяжении нескольких дней. Несоблюдение этой инструкции возможно привело к изменению химического и физического состава препарата или контаминации инфекционным агентом препарата. Определить физико-химический состав Флакона "Пропофол-Липуро" 1% 10 мг/мл, 50 мл, который был использован 5 детям при плановой операции, к сожалению, не представился возможным, в связи с уничтожением его в день операции, т. е. 15.12.2022 г.".

Акты внеплановой проверки Костанайской ОДБ направили в правоохранительные органы для правовой оценки действиям медицинских работников при оказании медицинской помощи детям, - отметили в департаменте фармконтроля.