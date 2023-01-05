Трехлетний Амир находится в состоянии комы с 15 декабря. Как собщили в управлении здравоохранения Костанайской области в ответе на запрос "НГ", состояние мальчика тяжелое, он продолжает лечение в реанимационном отделении детской областной больницы.





Лечение согласовано со специалистами Научного национального центра материнства и детства в Астане. Учитывая тяжесть состояния ребенка, везти его в столицу нельзя, считают врачи. Транспортировка будет возможна после стабилизации основных показателей.

- Ежедневно я отчитываюсь в министерство о состоянии Амира, - рассказал "НГ" заместитель руководителя управления здравоохранения Куат АЛЬМАГАМБЕТОВ. - Но пока никаких изменений нет, ребенок в тяжелом состоянии. Я сам реаниматолог, много раз видел чудо. Остается только надеяться.

Еще трех пациентов больницы, состояние которых резко ухудшилось 15 декабря после плановой урологическй операции, осмотрели 28 декабря узкие специалистаы, направленные в Костанай министерством здравоохранения. До нового года и в праздничные дни мальчики находились на амбулаторном наблюдении участковой службы ПМСП. Сейчас их здоровью ничто не угрожает, заверили в управлении здравохранения.

Самый младший мальчик Ерназар, который после отделения хирургии был переведен в неврологию, осмотрен специалистами Научного национального центра материнства и детства. Родителям рекомендовали провести электронейромиографию в ННЦМД. Его уже зарегистрировали на портале, ожидает своей очереди.

Чем было вызвано осложнение, до сих пор не ясно. Токсическая энцефалопатия у детей была определена врачом-невропатологом ОДБ, уточнили в управлении, на основании общего осмотра, жалоб, а также анамнеза заболевания.

В минздраве в ответ на запрос "НГ" пояснили - служебное расследование провела специально созданная комиссия, в состав которой вошли врачи из других организаций. Ознакомиться с результатами проверки можно только после получения результатов экспертизы препаратов. Тогда и будет понятно, чем вызваны осложнения у детей.

- Проводится проверка, по результатам которой будет установлено, имел ли место факт побочного действия препаратов или нет, - собщили в ответе минздрава. - Применение препаратов данных серий приостановлено до получения результатов проверки.

По предварительным выводам комиссии, нарушения и медицинские ошибки со сторон сотрудников и руководства детской областной больницы в минздраве исключают.