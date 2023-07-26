Костанайский "Тобол" столкнулся с организационными сложностями перед матчем квалификации Лиги конференций против швейцарского "Базеля", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото из архива "НГ"

По словам совладельца "Тобола" Алимжана Калдиярова, костанайцы смогут вылететь на матч в Швейцарию лишь в день матча. Это связано со сроками получения виз.

Игра "Базель" - "Тобол" пройдет 27 июля. Встреча начнется в 23:30 по времени Астаны. Напомним. что в первом раунде костанайцы прошли финскую "Хонку", победив со счетом 2:1 на своем поле, и сыграв вничью на выезде 0:0.

"Посольство Финляндии почти две недели не выдавало для ФК "Тобол" мультивизы для въезда в Шенгенскую зону. По воле случая (может, и нет) они решили выдать визы на следующий день после того, как мы выиграли их команду "Хонку" со счетом 2:1.

Нам дали однократные визы, которые действуют всего три дня. Таким действием нашу следующую игру в Еврокубке поставили под угрозу. Мы только в пятницу вернулись из Финляндии, пройдя в следующий этап Еврокубка. В промежутке, в воскресенье, мы обыграли "Окжетпес" со счетом 2:0.

Соответственно, мы физически только в понедельник смогли податься на шенген через швейцарское посольство. Однако, даже при самом оперативном рассмотрении виз для всей команды из 50-ти человек, мы сможем вылететь в Швейцарию только в день самой игры, а затем бежать после восьмичасового перелета с самолета сразу на стадион, чтобы играть против "Базеля", полуфиналистов последних двух сезонов Лиги конференций УЕФА!

Все мы должны понимать, что подобная игра без предыгровой тренировки и положенного отдыха напрямую скажется на качестве игры.

Друзья, просто хочу, чтобы вы были в курсе всех событий, ведь футбол происходит и за пределами стадиона", - заявил совладелец "Тобола" на свой странице в Instagram.

Напомним, ранее директор клуба Андрей Канчельскис уже упоминал о том, что финны перед ответным матчем в Вантаа выдали визу костанайским спортсменам всего на три дня.