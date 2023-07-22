В Финляндии в городе Вантаа на искусственном поле стадиона «Мюурмяки» прошел второй матч первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024 между «Хонкой», представляющей город Эспоо, и «Тоболом». Первый поединок между бронзовыми призерами чемпионатов своих стран завершился волевой победой костанайского клуба (2:1). Наставник финского клуба Веса Васара, тренирующий Хонку» с 2017 года, сказал тогда после матча, что судьба противостояния решится во втором матче.

"Тобол" прошел во второй квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА

Перед ответной встречей главный тренер «Тобола» сербский специалист Милич ЧУРИЧ, дебютирующий в еврокубках в качестве главного тренера, предположил, что игра будет тяжелой:

- Соперник очень хороший. Многие думают, что первая игра была легкой, но это не так. Нам было очень тяжело. Но наша команда полностью готова, и, надеюсь, что завтра сыграем так же, как во втором тайме первого матча. Эта встреча очень важна для нас, для наших болельщиков, для города. Оставим все силы на поле, чтобы добиться прохода в следующий раунд. Хозяева матча преподнесли нам небольшой «сюрприз», поздно сообщив о том, что игра состоится на искусственном газоне. Но это их право. И несмотря на это, нам нужно играть. Мы готовы, настрой - боевой!

Наставник костанайского клуба в стартовом составе «Тобола», по сравнению с первым матчем, сделал лишь одну замену, выпустив на правый фланг защиты Багдата Каирова вместо россиянина Альберта Габараева. На остальных же позициях играли российский голкипер Иван Коновалов, защитники Роман Асранкулова и сербы Боян Младович и Иван Рогач, полузащитники Серикжан Мужиков (капитан команды), Самат Жарынбетов и Рамазан Оразов, а также нападающие серб Мильян Вукадинович, ивуариец Серж Дебле и Ислам Чесноков.

Две замены в финском клубе были призваны усилить атакующий акцент «Хонки» - это вышедший вместо защитника из Ганы Насиру Банахене немецкий полузащитник Флориан Кребс, и сменивший финского нападающего Отсо Коскинена форвард из Колумбии Хуан Алегриа. Также горели желанием взять реванш у «Тобола» голкипер Максим Рудаков (Россия), защитники Элиас Эйяля (Финляндия), Альдаир Эрнандес (Колумбия), Вилле Коски, Матиас Рале (оба - Финляндия) и полузащитники Роман Еременко (Финляндия), Матео Ортис (Эквадор), Лукас Кауфманн (Бразилия) и Клезиу Бауке (Мозамбик).

Имея после первой игры минимальное преимущество, гости полны были решимости упрочить его и на первых минутах встречи провели два выпада к воротам соперника. Очень активен был Чесноков, вначале со своей половины поля совершивший забег по правому краю, где только у углового флага защитники смогли отобрать у него мяч, выбив его за боковую линию, а вскоре и заработавший первый штрафной удар. Он же на 9-й минуте нанес и первый удар по воротам, пробив в касание в борьбе с Эйяля из центра с подступов к вратарской площадке после заброса слева Дебле, но Рудаков успел среагировать, поймав мяч почти на линии ворот.

По воротам "Хонки" пробил Ислам Чесноков

Хозяева пытались обострить игру при помощи длинных пасов на выход, одним из которых на 14-й минуте пытался воспользоваться Ортис. Но его легко опередил Коновалов, которого все-таки зацепил ногой эквадорец, после чего голкиперу понадобилась помощь медицинской бригады. В середине тайма автор гола в ворота «Тобола» в первом матче Кауфманн сделал справа длинный заброс во вратарскую площадку на выход Алегриа, но того тоже опередил Коновалов.

Еще один опасный момент и вновь у ворот «Хонки» возник на 39-й минуте, когда хозяева у своей штрафной площади в очередной раз нарушили правила на Чеснокове. Арбитр встречи Лазар Лукич из Сербия не остановил игру, так как мяч остался у игроков «Тобола», и Дебле, переиграв справа у лицевой линии защитника, сделал передачу назад Мужикову, который с линии штрафной площади пробил над перекладиной. А перед самым перерывом атаку «Тобола» завершил Дебле, пробив головой из пределов штрафной площади после подачи справа Каирова, но удар получился неточным.

Удар по воротам "Хонки" наносит капитан "Тобола" Серикжан Мужиков

Больше владевшие мячом, но не нанесшие в первом тайме ни одного удара в сторону ворот хозяева ничего не могли придумать и в начале второй половины встречи. И хотя гостей такое положение дел устраивало, наставник костанайцев на 58-й минуте освежил состав, проведя двойную замену, выпустив на поле двоих игроков из Боснии и Герцеговины - Йована Илича и Момчило Мркаича вместо Оразова и Дебле соответственно. Через три минуты после очередной атаки «Тобол» заработал угловой удар на правом фланге, при розыгрыше которого повторный навес на дальнюю штангу Мужикова ударом головой от угла вратарской площадки замкнул в прыжке Чесноков, но голкипер «Хонки» поймал мяч, летевший в ближний угол ворот.

С мячом новичок "Тобола" босниец Момчило Мркаич

На 64-й минуте гости провели быструю атаку по левому флангу, которую завершил ударом в дальний угол ворот автор дубля в первом матче Вукадинович, но не попал в створ. Буквально через минуту Вукадинович перехватил мяч в штрафной площади финнов, отдал его в центр Мркаичу, а тот сделал передачу Мужикову, но и удару капитана «Тобола» в дальний же угол не хватило точности. А на 69-й минуте после ввода Асранкуловым мяча из-за левой боковой линии Мужиков выполнил навесную подачу к вратарской площадке, а Чесноков замкнул ее ударом головой в высоком прыжке, но Рудаков сумел выбить летевший под перекладину мяч на угловой. Через три минуты Асранкулов сделал хорошую передачу вдоль левой бровки на ход Вукадиновичу, тот переадресовал мяч в штрафную площадь Мужикову, но его удар в ближний угол заблокировали защитники. А еще через три минуты в составе «Тобола» произошла замена, и Вукадиновича заменил Жаслан Жумашев.

Роман Асранкулов и Мильян Вукадинович создавали сопернику много проблем на левом фланге

Вскоре хозяева нанесли-таки практически первый удар по воротам - но Еременко со средней дистанции пробил над перекладиной. На 80-й минуте только что вышедшие на замену финские полузащитники Лаури Лайне и Коскинен совершили проход по правому краю в штрафную площадь «Тобола», и после передачи последнего Ортис пробил с близкого расстояния мимо ворот.

Эти активные действия хозяев были погашены состоявшейся в составе «Тобола» еще одной двойной заменой, когда вместо Чеснокова на поле вышел Габараев, а вместо Мужикова - белорусский полузащитник Павел Забелин. И матч так и завершился нулевой ничьей, а «Тобол» прошел во второй квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА, где его соперником станет швейцарский «Базель».

Главный тренер «Тобола» Милич Чурчич, комментируя ответный матч с «Хонкой», сказал:

- Когда я увидел, на каком поле мы будем играть, я знал, что адаптация будет очень тяжелой. Так и было. Ошибки в передачах, ошибки при игре в пас, ошибки в выборе решения. Но все равно, слава Богу, мы прошли дальше. И это самое главное. Спасибо моим футболистам, которые отдали все силы на поле. Это была очень тяжелая игра. Кто думает, что «Хонка» - простая команда, ошибается. У нее есть двенадцать легионеров - из Колумбии, из Бразилии, из Германии, из России... Поэтому, знаете, когда вы играете в Европе, что это очень хорошо. Еще раз спасибо моим ребятам. Может быть, нам не хватило уверенности. Но у нас были стопроцентные моменты. У соперника тоже были моменты. Еще, я должен это сказать, что финны оказались не такими гостеприимными, на тренировке были проблемы с мячами - сначала их вообще не было на поле, а потом дали те, которых не будет на игре. Но мы прошли дальше, и этот проход - для наших болельщиков. Их максимальная поддержка нужна будет в матче против «Базеля». Сегодня у каждого можно выигрывать.

«Тобол» стал вторым казахстанским клубом, успешно стартовавшим в еврокубках. Накануне «Астана», представляющая Казахстан в Лиге чемпионов УЕФА, после ничьи (1:1) в столице республики одержала победу в ответном матче первого отборочного раунда над чемпионом Грузии тбилисским «Динамо». Уступая после первого тайма со счетом 0:1, столичный клуб забил во втором тайме два мяча с интервалом в 84 секунды и теперь во втором раунде встретится с «Динамо» из Загреба. Первый матч пройдет 26 июля в Хорватии.

Со второго квалификационного раунда начнут свои выступления в Лиге конференций УЕФА еще два казахстанских клуба. «Ордабасы» 27 июля примет на своем поле «Легию» из Польши (начало матча в 21:00), а «Актобе» в этот же день сыграет в Грузии с «Торпедо» Кутаиси (начало - в 23:00).

«Тобол» следующий матч проведет 23 июля в рамках 16-го тура чемпионата страны в Костанае с «Окжетпесом». Начало встречи в 21:00. А первый поединок с «Базелем» состоится 27 июля в Швейцарии и начнется в 23:30 по костанайскому времени.

Фото vk.com/fctobol