Накануне ответного матча первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА директор ФК «Тобол» Андрей КАНЧЕЛЬСКИС и спортивный директор клуба Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ провели брифинг в РСК.

Андрей Канчельскис сообщил, что в Костанае он не первый раз, лет 18 назад уже вел переговоры с руководством клуба, но речь шла о должности главного тренера и договориться тогда не получилось. На этот раз на него вышли новые инвесторы команды и предложили должность директора клуба.

- Мой контракт еще не подписан, но хочу сказать, что мы пришли в команду, чтобы помочь ей выполнить те задачи, которые ставились перед ней в начале сезона - это как можно выше подняться в турнирной таблице чемпионата и как можно дальше пройти в еврокубковом турнире. Хочу также добавить, что в любое время я готов общаться с журналистами, - сказал Андрей Антанасович.

Канчельскис выразил огромную благодарность теперь уже экс-директору "Тобола" Николаю Борисовичу Панину, "достойно принявшему изменения в клубе, что не каждому дано, и очень много помогающему в настоящий момент новому руководству".

Новый директор отметил, что никаких перемен до конца сезона в структуре клуба не будет, а что касается состава команды, то первым новичком уже стал белорусский полузащитник Павел Забелин.

- В вопросе комплектации команды очень многое зависит от главного тренера, который выносит свои решения по предлагаемым нами кандидатурам, - пояснил Андрей Канчельскис. - Нужно еще учесть, что в данный момент мы работаем по определенному регламенту, и чтобы приобретать новых игроков, под них нужно освобождать места. Мы планируем уделять много времени работе с местными футбольным центром и ДЮСШ футбола. Опять же в перспективе мы будем стремиться к тому, чтобы клуб мог зарабатывать деньги самостоятельно, как можно меньше обращаясь к областному бюджету. Для этого есть некоторые проекты. Но это дело не одного дня. Это все впереди, а сейчас "Тобол" попал в неприятную ситуацию - финская сторона нам «подсунула свинью», люди, смешавшие политику со спортом, дали визу игрокам команды всего на три дня, а ведь в случае прохода в следующий раунд квалификации нам предстоит поездка в Швейцарию на матч с «Базелем». В таких случаях виза дается месяца на три, а то и полгода. Так, как поступили с нами финны, не делается, они повели себя, мягко говоря, непорядочно, некрасиво. И теперь, после того, что они нам сделали, мы будем злее и должны обязательно их обыгрывать.

- Все игроки в порядке и готовы к ответному матчу, - добавил Жумаскалиев.

Отвечая на вопрос, не планирует ли он заняться тренерской деятельности, Нурбол Жардемович сообщил - кроме работы спортивным директором ФК «Тобол», он является ассистентом главного тренера молодежной сборной Казахстана.

- Я надеюсь, что новый директор клуба разрешить мне исполнять обязанности в сборной на предстоящих отборочных играх чемпионата Европы 2025 года среди футболистов в возрасте до 21 года, - сказал Жумаскалиев.

Вице-президент Футбольного союза Костанайской области Булат Искаков, обращаясь к легендарным футболистам Андрею Канчельскису и Нурболу Жумаскалиеву, выразил надежду, что «Тобол» продолжит оставаться на вершине в национальном чемпионате и будет успешно выступать на европейской арене, где у него есть определенные успехи.

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