Иск Оксаны ИЛЬИНЫХ к ИП Брунер продолжили рассматривать 29 июня в Костанайском городском суде. Она требует от перевозчика возместить моральный вред за агрессивное поведение водителя.

Кадр из видео - Шаймердинов бьет Ильиных по руке

Суд изучил аудиозаписи диктофонов Ильиных и представителя ответчика Сергея ФАХРУТДИНОВА, а также видео камеры наблюдения в автобусе № 13, в котором и произошел инцидент с водителем Арманом ШАЙМЕРДЕНОВЫМ.





- 26 апреля этого года я ехала в автобусе маршрута № 13, и так как он долго стоял на остановке, попросила водителя показать мне график движения, который висел на панели, прикрытый бумагой, - рассказала Ильиных на первом заседании. - Шаймерденов мельком показал его, но мне все равно не было видно. Я потянулась, чтобы рукой поднять бумагу, и в этот момент он ударил меня по руке. Так как водитель никак не извинился, я решила поехать на автобазу ИП Брунер, которому принадлежит данный автобус и в котором работает Шаймерденов.

27 апреля она приехала на автобазу, где заместитель руководителя ИП Брунер пояснил: уволить Шаймерденова руководство не может, так как тот не нарушал нормы трудового законодательства, а в договоре с водителями не прописано, что конфликт с третьим лицом сможет стать основанием для увольнения. Поскольку Шаймерденова не уволили и перед Ильиных не извинились, она потребовала с ИП Брунер 5 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

На прошлом заседании представитель ИП Брунер пояснил: Ильиных находилась на частной территории без разрешения, поэтому пришлось вызвать полицию. 29 июня Фахрутдинов добавил - женщина разговаривала очень эмоционально.

- На территорию я зашла не сама лично - меня встретил механик, проводил в кабинет. По территории сама я не ходила, - пояснила Ильиных. - Громко разговаривать по закону не запрещено, единственное - что я не могу кого-то оскорблять или что-то ломать, чего я не делала. Они говорят, что я угрожала, но я сказала, что будет суд, который сейчас и проходит, и статьей в СМИ, которые присутствуют на процессе. Каждый защищает свои права по-своему, а я считаю, что они были нарушены. Они сделали так, что Шаймерденов теперь во всем виноват и он отвечает только сам! Я считаю, что компания, которая перевозит пассажиров, должна отвечать за действия своих водителей.

По словам истицы, до истерического состояния ее довели обстоятельства: мужчина ударил и не извинился, а руководство компании отказалось выполнять ее требования и не извинилось до сих пор. Хотя вина водителя доказана - в мае специализированный суд по административным правонарушениям Костаная признал Шаймерденова виновным по ст. 73-1 КоАП РК (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и назначил административное наказание - штраф в размере 15 МРП (51 750 тенге).

- Свидетели подтверждают, что шлагбаум был, на входе на автобазу также висит вывеска «Частная территория», - пояснил суду Сергей Фахрутдинов. - Насчет того, что мы выставили Ильиных неадекватной, нужно послушать разговор, который состоялся у нас в кабинете и сделать выводы, почему мы вызвали полицию.

- Она неадекватный человек - это мое мнение, - добавил Арман Шаймерденов. - Судя по тому, как она себя вела в автобусе. Она утверждает, что я ее ударил, но если бы я это сделал, я бы в полоборота сидел! Когда человек руку убирает - это не ударил. Если бы я ее ударил, она бы истерику подняла в автобусе - такой человек. А она просто поругалась, развернулась и ушла, села на свое место. Сидящие в автобусе люди даже не отреагировали никак на это!

Суд прослушал записи с диктофонов Ильиных и Фахрутдинова.

- Сейчас я напишу заявление на вас, подам в суд на вас, что не приехал директор, что вы не разобрались по факту с вашим водителем, который поднял на меня руку! Вы делаете себе только хуже, но вы должны понимать, что у меня есть все права! - кричит на первой записи представителю ИП Брунер Ильиных. - Я на всех буду писать заявления, и когда это дело дойдет до акимата - вот тогда вы запоете! Мне мои права объяснять не надо! Вы еще об этом пожалеете! У вас водители бестолковые, что могут поднимать руку на женщину, такие же и вы - хамы и грубияны! Я сказала водителю, чтобы он осторожнее вез пассажиров, так как он постоянно резко тормозил, я спросила у него: «Вы же не дрова везете?!», на что он ответил: «Что загрузил, то и везу!». Мы не дрова - мы люди! Грош вам цена, если вы берете на работу водителей, которые на женщину руки поднимают!

На другой записи Ильиных рассказывает участковому о том, что случилось в автобусе № 13, и о последствиях инцидента:

- У меня проблемы со здоровьем, у меня давление поднимается, мне нервничать нельзя. Я вызывала скорую после этого происшествия, сегодня утром (27 апреля, когда Ильиных находилась на автобазе ИП Брунер - «НГ») у меня опять поднялось давление. Я просто попросила водителя показать мне график движения. Я имею на это право!

На одной из аудиозаписей Ильиных поясняет Фахрутдинову, что однажды ехала на автобусе № 13, за рулем был Шаймерденов, он так же долго стоял на остановке «15 магазин», но в районе КСК разогнался (по ее мнению, так как отставал от графика) и из-за этого одна девушка упала на пол. По ее словам, такое у водителей этого маршрута происходит постоянно. На записи Ильиных говорит про Шаймерденова: «хам» и «быдло».

- Недавно девочка шла на зеленый, а водитель автобуса сбил ее на полном ходу! Это нормально?! Ребенка теперь нет в живых! - возмущается на записи Ильиных. - В Астане водителей за жалобы пассажиров строго наказывают - снимают с линии, оставляют без зарплаты. А у наших водителей что за отношение?! Они нас называют дровами! А еще берут деньги за свою работу и их нельзя уволить. Водители - это лицо вашей компании, и он позорит вас. Научите их водить и обращаться с пассажирами!

Участники судебного процесса просмотрели запись с камеры наблюдения, на которой Ильиных тянется за графиком и Шаймерденов бьет ее по руке.

Ильиных отметила, что в автобусах, согласно п. 12 гл. 1 Правил перевозок пассажиров и багажа автотранспортом, обязательно должен висеть график работы и движения. Он спросила Фахрутдинова, почему26 апреля в автобусе № 13 такого графика не было, а был он только у Шаймерденова.

Сергей Фахрутдинов задает вопрос Оксане Ильиных

- Сзади автобуса всегда график висит, почему вы полезли к водителю? - ответил представитель ИП Брунер. - График есть в Интернете в конце концов! Есть программа SMS BUS! Вы потянулись в рабочую зону водителя.

Ильиных пояснила, что никакого графика не увидела и именно поэтому попросила его у водителя.

- Почему вы посчитали возможным с личного рабочего места водителя, самостоятельно взять график движения? Потянулись к нему? - спросил у истицы судья Аскар ӘБІЛҚАЙЫР.

- Если мои права нарушены, а я считаю, что они были нарушены, то я могу посмотреть график движения в личном рабочем месте водителя, - ответила Ильиных.

- Почему вы не сказали мне, что хотите ознакомиться с графиком движения, а полезли на мое рабочее место? Почему вы не потребовали его у меня? - спросил Шаймерденов. - Я бы его вам дал его. Я стоял долго, потому что был ремонт пр. Абая и маршрут был переделан.

Он пояснил, что за 12 лет работы водителем автобуса график движения у него спросили впервые.

- Я поднял листок и показал пассажирке, что он есть. Но она его не просила, поэтому не стал показывать дальше, - пояснил Шаймерденов.

Суд перешел к прениям сторон.

- Шаймерденов, может быть, даже не понимает, что он нарушил мои права как человека, женщины, когда поднял на меня руку, - сказала Оксана Ильиных. -. Предприятие, когда должно было как-то подействовать на водителя автобуса, но они мне даже не сказали: «Мы сейчас разберемся», на аудиозаписях такого мы не слышали. Они даже не считают, что водитель нарушил мои права. Но если человек приходит жаловаться, то начальники должны ему помочь, хотя бы даже просто попытаться. Я разговаривала спокойно, но была доведена до истерического состояния: меня ударили, вызвали на меня полицию и даже элементарно не предупредили, не извинились! Предприятие даже не пыталось урегулировать конфликт, поэтому я прошу суд удовлетворить мои исковые требования в полном объеме.

- Шаймерденов уже понес ответственность, а мы бы принесли извинения, на месте бы извинились, но до этого Ильиных уже были написаны заявления и в полицию, и везде, - заявил представитель ИП Брунер Сергей Фахрутдинов. - Поэтому с предъявленными нам исковыми требованиями мы не согласны.

Арман Шаймерденов с исковыми требованиями также не согласился:

- Да, может быть, моя ошибка, что я ее руку убрал, но я считаю, что фирма не должна оплачивать иск, потому что ничего там такого противозаконного. Нет и того, что задевает честь и достоинство истицы, я не вижу.

Суд огласит решение 1 июля.

Фото Андрея СКИБЫ