Иск Оксаны ИЛЬИНЫХ к ИП Брунер начали рассматривать 21 июня в Костанайском городском суде. Женщина требует от перевозчика возместить ей моральный ущерб за агрессивное поведение водителя.

- 26 апреля этого года я ехала в автобусе маршрута № 13, и так как водитель Арман Шаймердинов долго стоял на остановке, я попросила его показать мне график движения автобуса, который висел на панели, прикрытый бумагой, - рассказала Ильиных. - Шаймердинов мельком показал его, но мне все равно не было видно. Я потянулась, чтобы рукой поднять бумагу, и в этот момент он ударил меня по руке. Так как водитель никак не извинился, я решила поехать на автобазу ИП Брунер, которому принадлежит данный автобус и в котором работает Шаймердинов.

Арман Шаймердинов (справа) и Сергей Фахрутдинов

27 апреля Ильиных нашла номер телефона компании и позвонила, трубку взял механик и сообщил, что она может приехать в главный офис компании по адресу ул. Челябинская, 39.

- Я хотела написать жалобу и требовала увольнения этого водителя, но руководство организации не только не принесло мне извинения, но и вызвало полицию, мотивируя это тем, что я не могла находится на автобазе без талона. Хотя, прежде чем туда ехать, я позвонила им и предупредила, что приеду. Тем более, что взявший трубку механик вообще сказал, что он директор компании! Приехали участковые и пояснили, что раз я предупреждала компанию о своем приезде, то могу там находится. А директор компании так и не явился.

Судья Аскар Әбілқайыр сообщил, что в мае специализированный суд по административным правонарушениям Костаная признал Шаймердинова виновным по ст. 73-1 КоАП РК (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и назначил административное наказание - штраф в размере 15 МРП (51 750 тенге). Ильиных не согласилась с этим наказанием и подала жалобу в областной суд, который 21 июня оставил постановление суда первой инстанции без изменения. Поэтому вопрос о вине водителя в рамках данного дела судом не рассматривается.

Ильиных не смогла подать жалобу руководству на Шаймердинова, так как в ИП Брунер нет канцелярии. Поэтому обратилась в отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная. Там ей пояснили, что Шаймердинову вынесли выговор, а так как компания частная, она может не иметь канцелярии.

Поскольку Шаймердинова не уволили и перед Ильиных не извинились, она потребовала с ИП Брунер 5 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

Представитель ИП пояснил суду: Ильиных находилась на частной территории без разрешения, поэтому и пришлось вызвать полицию. С иском компания не согласна, так как в трудовом договоре с водителями не прописано, что конфликты с третьим лицом сможет стать основанием для увольнения. Еще один представитель ответчика Сергей Фахрутдинов заявил, что компания намерена судиться с Ильиных вплоть до Верховного суда РК.

Следующее судебное заседание назначено на 29 июня.

Фото Андрея СКИБЫ