Средний ремонт по пр. Абая начался 6 апреля. В тот же день служба Ikomek опубликовала схему объезда автобусов девяти маршрутов. Под постом с этой информацией в Instagram-аккаунте iKomek горожане жаловались, что схемы не соответствуют действительности. Корреспондент «НГ» и наш гид по дорогам Костаная Максим КАЗАНЦЕВ, занимающийся частным извозом, вечером 19 апреля проехали по пр. Абая.

Пр. Абая. Перекрытие для ремонтных работ со стороны ул. Быковского...

В 17:30 выезжаем от автовокзала по ул. Карбышева. На стоянке автобусы №№ 27, 13 и два под № 25. Едем за автобусом № 13. Первая остановка - возле БЦ «Премьер» (ул. Генерала Арыстанбекова), вторая - художественная школа им. Русина. По схеме должен был повернуть на Чкалова и ехать через «25 магазин», но поехал по Арыстанбекова на ул. Воинов-Интернационалистов. После ее пересечения с ул. Чкалова мы попали в пробку. На часах 17:42 - час пик.

...и со стороны путепровода

- Здесь постоянно скапливается огромная пробка, - отмечает Максим. - Да, теперь поставили дополнительную стрелку на светофоре, но пока она не функционирует.

Автобус маршрута № 13 остановился на ул. Арыстанбекова, но в итоге свернул на кольце на пр. Абая

Далее автобус остановился на «15 магазине» и свернул на кольце на пр. Абая в сторону КСК.

Пробка на перекрестке ул. Арыстанбекова и Воинов-Интернационалистов. На светофоре поставили допсекцию, но пока она не работает

- На схеме указано, что ремонт идет по пр. Абая от путепровода до кольца на СХИ, но по факту ремонтируют только до перекрестка Абая-Быковского, не доходя до кольца, и есть проезд по ул. Чкалова, - говорит Максим. - Вот и получается, что автобус № 13 идет по старой схеме - по Абая в сторону КСК. Вообще, конечно, молодцы, честно, я удивлен, что так грамотно сделали - пока не начали перекрывать кольцо и не перекрыли ул. Чкалова. Единственное - теперь возрос поток с Арыстанбекова на ул. Воинов Интернационалистов и сложно проехать в час пик.

На кольце поворачиваем на пр. Абая, потом на ул. Быковского и Маяковского. Здесь мы встретили автобус № 3.

Автобус маршрута № 3 ехал строго по схеме и остановился на ул. Мирошниченко

- Сейчас стоим на пересечении Маяковского-Чкалова на светофоре уже 70 секунд! Здесь крестообразный пешеходный переход сделали и что на Чкалова кучу времени ждешь, что здесь, - возмущается Казанцев. - Хоть бы как-то временно меняли распорядок работы светофора или поставили допстрелки по потокам.

Пробка возле магазина Great на перекрестке Чкалова-Маяковского, по мнению Максима Казанцева, образуется из-за неправильно работающего светофора

Как и по схеме, «тройка» пошла прямо по Маяковского до Волынова, потом на Мирошниченко. Не доезжая до Ворошилова, автобус остановился, мы постояли какое-то время сзади и поняли, что здесь у него конечная. Судя по схеме, дальше он идет опять по кругу - на Ворошилова до Гашека и уходит на Волынова и Маяковского.

- Было бы здорово, если хотя бы временно разрешили вигаться по ул. Волынова и Ворошилова в обе стороны, - отметил водитель. - Там сейчас там одностороннее движение и очень неудобно.

Автобус № 27 остановился на ул. Ворошилова. Максим считает, что здесь временно нужно делать двустороннее движение

Выехали на ул. Гашека и недалеко от перекрестка с Базовой увидели автобус № 27. Немного проследив за ним поняли, что сначала он шел по новому маршруту - через набережную на Гашека, затем с Волынова до Маяковского. Но в итоге не поехал по Чкалова, а прошел с Маяковского до Быковского и Абая через кольцо на Воинов-Интернационалистов, а дальше по своему привычному маршруту в сторону микрорайона Западный.

Автобус № 18 ехал со стороны центра по пр. Абая и ушел на ул. Быковского и затем на Маяковского. Судя по схеме, он должен был уйти направо - в микрорайоны по ул. Чкалова, но поехал на ул. Волынова и на ул. Гашека к набережной, далее через путепровод в Амангельды (бывш. Красный Партизан).

Автобус № 18 шел не по схеме, а автобус № 120 соблюдал ее

На ул. Маяковского встретили автобус № 120 - он ехал по временной схеме, затем ушел в сторону микрорайонов по ул. Чкалова.

- По ул. Быковского при повороте направо - на пр. Абая - скапливается огромная пробка, потому что перекресток оживленный, ходят много пешеходов и соответственно направо поворачивает очень мало машин, - отметил Казанцев. - Было бы отлично, если бы здесь тоже как-то откорректировали движение и режим его работы, чтобы больше машин уходило направо - на пр. Абая. Сейчас также идет скопление автомобилей и по Абая возле Быковского, если бы сделали допсекцию для поворота налево, то пробок бы не было.

20 апреля «НГ» выяснила у костанайских перевозчиков, почему некоторые автобусы едут не так, как указано на схеме Ikomek.

Как пояснил «НГ» директор ТОО «Жарык Жол-1» Виктор МУЩИНСКИЙ, так как кольцо в итоге не перекрыли, автобусы маршрута № 27 едут через него.

- Автобусы 21 маршрута двигаются по схеме Ikomek - выезжают с ул. Арыстанбекова в районе стеклоцентра на ул. Карбышева, - пояснил «НГ» замдиректора ТОО «Компания STA» Юрий ПАНАСЕНКО. - Затем едут в обратном направлении - через автовокзал и в сторону «Астыкжана».

- С того момента, как iKomek опубликовали эти схемы, прошло уже полмесяца! - пояснил директор ИП Брунер Александр БРУНЕР. - В отделе ЖКХ уже несколько раз их обновляли!

Он отказался от дальнейших комментариев и посоветовал обратиться за комментариями в отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная.

Заведующий сектором Нурдаулет Бейсенов прочитал сообщение в WhatsApp, но не ответил. На звонки 20 и 21 апреля также не отвечал.

Комментарий от директора ТОО «ТТС» Николая Кушнерова нам также не удалось получить - на сообщение в WhatsApp и на звонки по телефону он не ответил.

Фото Андрея СКИБЫ