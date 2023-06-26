Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ поинтересовался у заместителя руководителя областного управления здравоохранения Майры БЕЙСЕН, когда закончится ремонт единственной детской областной больницы.

Фото из архива "НГ"

- Я понимаю, что вы человек в области новый, но у жителей есть один наболевший вопрос, вопрос с бородой - когда закончится ремонт детской областной больницы? - спросил Жундубаев сегодня, 26 июня, на аппаратном совещании.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Я не владею этим вопросом, - ответила Бейсен.

Жундубаев отметил, что ждет на этот вопрос "развернутый ответ к следующему заседанию".

- Еще хочу отметить, что мы готовы помочь в предоставлении жилья молодым врачам, - уточнил аким Костаная. - Я знаю, что в областном центре не хватает 50 врачей. Готовы помочь со служебным жильем, не всем сразу, конечно, но такие возможности есть. Мы в этом заинтересованы.

Напомним, ремонт детской областной больницы, расположенной по ул. Быковского, начался в 2020 г. Госзакупку выграло ТОО "Вершина". В 2021 году заказчик, в лице и.о. главного врача детской областной больнице Улыкбека Асилбекова, расторг договор в одностороннем порядке. Суд признал подрядчика недобросовестным поставщиком. Но осенью 2022 года ТОО восстановило статус добросовестного поставщика, а решение о расторжении договора в апелляционном суде признали неправомерным.

Все это время детей размещали в зданиях взрослой областной больницы, в феврале 2023 года больницу перенесли в пустующее здание бывшего инфекционного госпитателя в мкрн. Аэропорт. А 24 марта 2023 года новый главный врач больницы Нурлан Ержанов сообщил, что капитальный ремонт заканчивать не будут, все необходимые работы проведут в рамках текущего ремонта.

