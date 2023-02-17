Пациентов отделения патологии новорожденных и выхаживания недоношенных детской областной больницы перевели в другой блок модульного центра. Об этом корреспонденту "НГ" сообщили вечером 16 февраля на встрече, которая прошла в бывшем ковидном госпитале по инициативе руководителя управления здравоохранения Костанайской области Данияра ДЖАНДАЕВА.

Женщины подтвердили, что накануне в палатах была низкая температура и сквозняк, особенно было холодно в коридоре. Но уже утром следующего дня их с детьми переместили в другой блок. Во время посещения палаты корреспондентом "НГ" термометр показывал +26 градусов.

Почти все отделения Костанайской областной детской больницы, которые располагались в корпусе № 3 областной больницы, переехали в здание инфекционного центра 15 февраля. Отделение педиатрии готовится к переезду в ближайшие дни.

После жалоб руководитель управления здравоохранения предложил журналистам посмотреть на условия пребывания пациентов и их родителей. Джандаев прошел по палатам, интересовался тепловым режимом и качеством питания.

- Вас не смущает, что данное учреждение строилось, как модульный инфекционный центр для лечения больных с Covid-19? - спрашивал он родителей.

Ему отвечали, что беспокойство по этому поводу было. Джандаев заверил - не нужно опасаться КВИ.

- Перед тем, как сюда перевезти ОБД, полностью пациентов и штат, были получены санитарно-эпидемиологическое заключение и приложение к лицензии на оказание медицинской помощи детскому населению, - сказал руководитель облздрава. - Продолжайте лечение, выздоравливайте!

По словам Джандаева, последние пациенты с Covid-19 проходили здесь лечение в апреле 2022 года. Вопрос о переезде ОБД больницы в модульный центр поставили в конце прошлого года, но только на прошлой неделе больница получила все санитарно-эпидемиологические рекомендации и заключения.

Одна из санитарок сказала, что теперь добирается на работу с двумя пересадками, на что уходит много времени. Сейчас сюда можно доехать только на автобусах №№ 3 и 5. Данияр Джандаев ответил - рассматривается возможность увеличения количества маршрутов по направлению к модульному центру, направили письменный запрос акиму Костаная и неоднократно обсуждали с ним этот вопрос. Руководитель упрвления здравоохранения надеется, что решение будет положительным.

Фото Сауле КУАНБЕК