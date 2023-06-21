В конце ноября - декабре 2022 года алматинское ТОО «Айым-2020» установило в Костанае 100 остановочных павильонов. Эта же фирма монтировала павильоны в рамках реконструкции ул. Алтынсарина - и тоже совсем недавно. На новых остановках уже слезает краска, скамейки и стеклянные ограждения - грязные. Горожане возмущаются, что бюджетные деньги потратили зря.

"Краска облезает!"

Подписчики сообщали, что на остановке «Улица Дощанова» возле дома № 105 по ул. Алтынсарина на павильоне облезла краска, конструкции ржавеют.

Остановка возле дома № 105 по ул. Алтынсарина - облезла краска на металлической конструкции /Фото подписчика

- Видно, что это не вандалы сдирают, а просто некачественная покраска остановки, краска облезает, - возмущался в начале мая читатель, приславший фотографию в подтверждение своих слов. - Швеллера или профтруба, из которой остановка сделана, не прогрунтована перед покраской. Подрядчик должен переделать! На это же деньги из городского бюджета выделялись. Из наших налогов!

Он добавил, что рядом с остановкой нет табличек с указанием названия остановки и графика движения автобусов.

- Этот остановочный павильон установлен в рамках реконструкции улицы и не входил в список новых 100 остановок, установленных в 2022 году, но его также устанавливало ТОО «Айым-2020», - ответил 17 мая на запрос "НГ" руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр САБИТОВ. - Подрядчику направлено уведомление об устранении выявленных дефектов лакокрасочного покрытия на павильоне в рамках гарантийных обязательств. В случае их неисполнения с подрядчиком будет проводиться досудебное урегулирование.

Через месяц, 21 июня, корреспондент «НГ» осмотрел эту остановку. Краска облезла еще больше, а металлическая конструкция еще сильнее поржавела. Единственное положительное изменение - покрасили урну.

Краска на павильоне возле дома № 105 в июне облезла еще больше, зато покрасили урну

В телефонном разговоре с корреспондентом «НГ» заведующий сектором отдела ЖКХ Нурдаулет Бейсенов пояснил, что подрядчик дефекты лакокрасочного покрытия на павильоне еще не устранял, а до какого срока должен это сделать, ему неизвестно.

Пыль на скамейке и разбитые стекла

Жалуются подписчики и на содержание новых павильонов.

- Когда наконец-то вымоют скамейки?! Ведь они стоят в таком состоянии с момента их установки! - сообщила читательница. - И так в каждом остановочном павильоне! Или мы ждём форум?

21 июня на остановке "Улица Дощанова" мы увидели пыльные скамейки и грязное стекло, на которых ожидавшие автобуса пассажиры нарисовали граффити. Одну из стеклянных вставок уже заменили на железную.

- Недавно афишу каких-то молодых казахстанских певцов наклеили прямо на стекло. Подрядчики пытались отмыть, но невозможно клей убрать, вот и пришлось поменять, - рассказала сидевшая на остановке жительница Костаная Галина НОВИКОВА. - Стекло, может, и моют, а вот скамейки - никогда! Мы сами приходим и вытираем одеждой пыль, когда садимся.

На той же ул. Алтынсарина, между перекрестками с ул. Рабочая и пр. Назарбаева. есть остановка «Улица Рабочая» (если направляться в сторону КСК она будет справа). Здесь разбиты стеклянные ограждения с обеих боковых сторон.

На остановоке «Улица Рабочая» разбиты боковые стеклянные ограждения...

...грязные и пыльные скамейки...

...и висят рекламные объявления

Стоявший возле павильона мужчина отмечает - над перекрестком ул. Алтынсарина и пр. Назарбаева висит полицейская камера, если посмотреть записи, можно увидеть, кто разбил стекло.

На перекрестке ул. Алтынсарина и пр. Назарбаева есть видеокамера

10 июня стеклянные стенки на остановке «Улица Рабочая» уже были разбиты

Скамейки и металлическая конструкция на остановке грязные. На задней металлической стенке - реклама о помощи в получении кредита, а на стекле с гербом Костаная - объявления о купле-продаже металлоллома, квартиры, дивана...

- В мае все подрядные организации, которые отвечают за благоустройство (ТОО «Таза Жол», ТОО «АБЗ Плюс» и т. д.) на своей территории проводили саночистку и, в частности, новых остановочных павильонов: мыли скамейки, стекла, металлические конструкции, - прокомментировал "НГ" заведующий сектором благоустройства отдела ЖКХ акимата Костаная Каиржан БАЖИРОВ. - Периодически подрядчики и сейчас выполняют эту работу. Но если у жителей есть жалобы, они могут обратиться в службу iKomek (109), оператор сообщит о заявке подрядчику и тот очистит павильон. Если же этого не будет сделано, жители могут обратиться уже в наш отдел, мы дадим подрядчику задание и он должен будет его выполнить в установленный срок. Если он и в таком случае не выполнит, направим уведомление о досудебном урегулировании.

Еще в марте пользователь нашего сайта Kuljaim Dos жаловался, что на новые остановочные павильоны клеят различные объявления и афиши.

- Отдельный договор на обслуживание и содержание остановочных павильонов не заключался. Подрядные организации осуществляют обслуживание остановок на основании текущего содержания города, - пояснил тогда «НГ» Данияр Сабитов. - В отношении вандалов, портящих состояние остановочных павильонов, заводится административное дело органами внутренних дел в соответствии с действующим законодательством.

Фото Андрея СКИБЫ