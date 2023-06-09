Глава региона Кумар АКСАКАЛОВ 8 июня посетил с. Московское в Костанайском районе. После посещения насосной станции он встретился с населением и руководителями местных КХ в актовом зале Московской ОШ.

О первой проблеме рассказал аким Московского с/о Нурлан КУЗАЙБИН:





- Так как увеличивается поголовье скота, у нас возник дефицит пастбищ. Мы стараемся выходить из ситуации следующим образом: с теми сельхозтоваропроизводителями, земли которых расположены возле села, договорились, что они засеют их ячменем и овсом. Это позволит убрать урожай в ранние сроки и будет где выпасать скот.

В Костанайском районе увеличивается поголовье скота, из-за этого возник дефицит пастбищ

Вторую проблему - автобусного сообщения с областным центром - обещают решить через неделю.

- Осенью прошлого года маршрут перестал ходить, - пояснил Кузайбин. - Но по заверениям отдела ЖКХ акимата Костаная он был признан социально значимым и должен выйти на линию с 16 июня.

Вопросов у населения к местному акиму не было.

Кумар Аксакалов, Алмат Естаев и Жансултан Таукенов

Аким Костанайского района Жансултан ТАУКЕНОВ сообщил: в районе есть проблемы с водоснабжением, в конце этого года воду получат 42 населенных пункта, это 82% от общего количества.

- На текущий ремонт автодорог районного значения выделено 106 млн тенге, в том числе будет проведен ремонт к с. Светлый Жарколь Московского сельского округа. На ремонт дороги районного значения Озерное-Шишкинское-Воскресеновка выделено 400 млн тенге, подрядчик определен и уже приступил к работе, - отчитался Таукенов. - Требуется ремонт 173 улиц, в этом году за счет бюджетных средств будут отремонтированы 12 улиц на 668 млн тенге в селах Владимировка, Арман, Озерное, Алтынсарино, Майколь, Молокановка, Ждановка и Жуковка. В Тобыле ведется средний ремонт улиц на 115 млн тенге.

До конца 2023 года в Костанайском районе планируют охватить водоснабжением 42 населенных пункта

Началось строительство школы в с. Енбек на 100 мест, стоимость работ - 1,2 млрд тенге. Планируется строительство еще двух школ: на 1 200 мест в Тобыле и на 900 мест в Заречном.

В июне начался капитальный ремонт Заречной школы-лицея на 251 млн тенге.

Начался капитальный ремонт Заречной школы-лицея

В Заречном строят крытый манеж для реабилитации и лечения детей с ограниченными физическими возможностями на 821 млн тенге, завершить должны в августе 2023 года. Здесь же начали возводить спорткомплекс на 397 млн тенге, разрабатывают ПСД ледового катка за счет привлеченных средств (3,3 млн тенге выделило ТОО «Мамыр»).

- В Костанайском районе продолжается строительство фермы по разведению осетра в Тобыле. Стоимость проекта - 180 млн тенге. Было создано 6 рабочих мест, завершены внутренние отделочные работы, установка резервуаров и другого оборудования, - отметил Таукенов. - В технические условия электроснабжения внесены изменения: увеличение мощностей для выполнения поручения акима области - строительства цеха по переработке пеляди. Завершить работы планируется в декабре.

Директор ТОО «Светлый Джарколь» Алмат Естаев закупил сеялки с помощью субсидий от государства

Вышедший к трибуне вслед за акимом района директор ТОО «Светлый Джарколь» Алмат Естаев отметил, что его предприятие выделяет деньги на помощь Московской ОШ.

- Лучше содержите село в нормальном состоянии, - отреагировал Кумар Аксакалов. - У государства хватает денег, чтобы отремонтировать школы, провести капитальный или текущий ремонт.

Фото Андрея СКИБЫ