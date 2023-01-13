Об этом заявил сегодня, 13 января, аким Костанайской области Кумара АКСАКАЛОВА в ходе рабочей поездки в Костанайский район.

Заречную школу-лицей построили в 1986 году. Капитального ремонта в ней с тех пор не было

12 января «НГ» читательница сообщила «НГ» о том, что в спортзале Заречной школы-лицея школы произошло замыкание и задымление. Учеников первой смены отправили домой, пострадавших не было.

В пресс-службе управления образования сегодня пояснили: школа построена в 1986 году, капитальный ремонт в ней за 36 лет не делали. В 2016-м сделали текущий - на 6 млн тенге.

В школе обучаются 862 ученика: с 1 по 11 класс - 777 учеников, в мини-центре - 51 ребенок, в классах КПП - 34. Работают 70 педагогов.

Директор Заречной школы-лицея Гульжана ЕРДАУЛЕТОВА признала, что главная проблема - отсутствие капитального ремонта.

Кумар Аксакалов и Гульжана Ердаулетова

- Из-за отсутствия отмостки происходит постоянное подмывание фундамента и разрушение конструкции здания, по всей школе у нас уже идут трещины, причем такие, что сквозь них видно улицу! - пояснила Ердаулетова. - Из-за этого же разрушается кровля. У нас также проблемы с канализацией - раз в месяц случаются порывы, мы их устраняем. Изношен входной электрический кабель. Постоянные скачки электроэнергии, из-за этого и происходят короткие замыкания и возгорания электропроводок. Часто выходят из строя электроприборы, как и случилось вчера в спортзале.

Она сообщила, что разработана ПСД на 289,8 млн тенге, ремонт планируется в 2023 году.

- Я помню эту школу - еще 20 лет назад бывал здесь, - сказал Аксакалов. - Работал в Новоселовке и в Заречном. К сожалению, сейчас, проезжая мимо, вижу, что общежитие ОПХ «Заречное» стоит разрушенное - что это такое?! Институт, который должен был работать, стоит закрытый, тоже полуразрушенный. Это неправильно. В те годы, когда в Заречном ничего не было - ни зарплаты, ни денег, ни налогов - они работали и получали результаты. 12 центнеров с гектара, мне аким Костанайского района докладывает - ну это не результат для ОПХ «Заречное»! Когда мы работали, у нас на песках урожайность была в 2 раза, как минимум, выше, чем по области, мы соревновались даже с Федоровским и Узункольским районами. ОПХ должно возвращаться. Нужно думать, что делать с общежитием и создавать научный институт.

Директор школы показала спортзал, в котором произошло замыкание и задымление из-за поломки лампы. В это же время проходил урок физкультуры, ученики выстроились в шеренгу, перед ними лежало лыжное оборудование. Школьники встретили акима дружным «Здрасть».

- У вас есть пожелания? - обратился Аксакалов к ученикам. - Что нужно улучшить в школе?

- Кабинки в туалете! - выкрикнул один из учеников.

- Нужно чтобы школа освежилась, чтобы вы не отставали от городских школ. Вы, конечно, не совсем сельские, но и не совсем городские, - обратился аким к ученикам.

Внутри школа выглядит вполне прилично...

Внутри школа выглядит более-менее прилично, но местами видно обвалившуюся штукатурку. Снаружи все намного плачевнее - на здании из белого и оранжевого кирпича подтеки и трещины, а на входе отваливается керамическая плитка.

...но можно увидеть обвалившуюся штукатурку и подтеки



В итоге аким принял решение, что деньги на капитальный ремонт школы будут выделены при первом же уточнении бюджета в январе.

Фото Андрея СКИБЫ