Занятия классов первой смены школы-лицея № 1 в селе Заречном отменили из-за короткого замыкания электропроводки в спортзале. Об этом сегодня, 12 января, сообщила «НГ» читательница, отметив, что такие ЧП случались в школе неоднократно.

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По словам читательницы, в 2023 году должен был начаться капитальный ремонт школы, но знакомые учителя сказали, что его не будет, так как финансирование было урезано.

- Сегодня в 8.56 поступило сообщение в ПЧ-10 о том что на ул. Ленина, 1 произошло короткое замыкание в спортивном зале, - сообщила «НГ» пресс-секретарь акима Костанайской района Анара КЫЗЫКЕНОВА. - На место выезжали 3 автоцистерны (10 человек). По прибытию было выявлено короткое замыкание лампы (задымление) без распространения. Жертв и пострадавших нет.

В пресс-службе ДЧС Костанайской области сообщили - причина замыкания на данный момент не установлена, на месте проводится исследование пожарной исследовательской лабораторией.



«НГ» обратилась в пресс-службу управления образования, чтобы узнать, когда в школе в последний раз проводился капитальный ремонт и будет ли он проведен в 2023 году. Комментарий обещали предоставить в ближайшее время.