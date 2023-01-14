Планируется, что производство на обновленной ферме, расположенной в г. Тобыл, начнется уже в октябре этого года. Это единственная в нашем регионе осетровая ферма и занимается ей ТОО «Костанайский осетр». Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ посетил ее во время рабочей поездки в Костанайский район.

В этих бассейнах планируется разведение осетра

Директор ТОО Валентин ИЩЕНКО разводит осетровых с 2018 года. Максимальная мощность его фермы на тот момент была 1,5 тонны рыбы. Землю под расширение производства предприниматель получил в аренду от государства в 2021 году, в 2022 году начал строительство.

Сейчас общая стоимость проекта - 179,9 млн тенге (46 млн - собственные и 143,9 млн заемные). Проектная мощность - 20 тонн рыбы в год: 10 живой и 10 переработанной. Также будет производится 100 000 мальков в год. Планируется, что на ферме будет 10 постоянных рабочих мест.

Ферма будет в себя включать помещение с шестнадцатью 5-метровыми бассейнами, цех по переработке и магазин с аквариумом для живой рыбы.

Кумар Аксакалов (справа) и Валентин Ищенко

- Вы уже изучили рынок? Какая потребность в рыбе в нашем регионе? - спросил Аксакалов у Ищенко.

- Судя по тому, как мы ее продавали, около 40 тонн, - ответил предприниматель.

- Получается, что ферма не покрывает наши потребности, - отметил аким области.

Валентин провел для него и журналистов небольшую экскурсию по строящемуся зданию. Из полупустых помещений на входе мы прошли в комнату, где планируется выращивание мальков, откуда потом он попадет в один из бассейнов.

Пока что в помещениях на будущей ферме пусто

- Нам нужно помочь вам с инфраструктурой, - заметил Кумар Аксакалов. - Стоимость работ в среднем около 25 млн тенге: отопление и газ уже есть, вопрос в электричестве. Я предлагаю вам сделать сразу с запасом, мы вам поможем поставить трансформаторную станцию, если вы будете планировать расширение и строительство нового завода.

Он добавил, что рыбопитомники в области находятся в не очень хорошем состоянии, и предложил Валентину взять их управление на себя.

- Это нужно просчитывать, продумать, посмотреть в каком это все состоянии, - ответил Ищенко. - Идею я поддерживаю. У нас есть потенциал, у нас есть водные ресурсы, у нас есть все, чтобы развить рыбное хозяйство в нашей стране.

- К сожалению, мы раздали ресурсы без встречных обязательств, когда раздавали землю, ведь если ты берешься за нее, будь добр - занимайся животноводством, - добавил аким области. - Мы раздали озера арендаторам тоже практически без обязательств. Они обязаны только разводить малька в определенном количестве, но озера у нас тоже государственные, это ресурсы. Должны быть встречные обязательства - поставить столько-то рыбы на рынок страны. Тоже самое с лесными ресурсами, раздают и только на дрова, а если берешь - надо перерабатывать не только на дрова, но и делать какие-то изделия из дерева.

Предприниматель с ним согласился. Аким похвалил его идею и сказал, что очень ждет, когда проект будет реализован.

Фото Андрея СКИБЫ