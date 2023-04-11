Дело о плотине в селе Шили, которую, по заявлению местных жителей, смыло в этом году, привело на скамью подсудимых руководителя отдела ЖКХ Джангельдинского района Талгат АМИРОВА, директора ТОО Energy Construction-2020 Берика ДЮСЕМБАЕВА и эксперта ТОО «Құрылыста экспертиза» Габит АЛИНА. Сегодня, 11 апреля, в суде № 2 Костаная начали их допрос.

Талгат Амиров (слева) единственный, кто находится под стражей

Обвинение считает, что подсудимые нанесли материальный ущерб акимату Джангельдинского района на общую сумму 81 419 932 тенге. Алин и Амиров не признали свою вину, Дюсембаев признал вину полностью. Амиров находится под стражей, Дюсембаев под домашним арестом, Алин - под подпиской и невыезде.

Подсудимый Дюсембаев сегодня целый день дает показания. Его основная версия: к госзакупке по реконструкции плотины стоимостью 173 млн тенге его привлек поучаствовать Габит Алин. Он же предложил купить для этого фирму на сайте объявлений OlX. Фирму оформили на Дюсембаева, хотя руководил всем Алин.

Берик Дюсембаев (справа)

- Алин предложил мне купить фирму, я занял деньги и приобрел ее за 2,1 млн тенге, - дал показания Дюсембаев. - Алин был знаком с экс-руководителем отдела ЖКХ Байдильдиным. Он сообщил, что у него есть фирма и он готов строить плотину. Потом позвонил мне и сказал: "Все, мы выиграли госзакупку!".

По словам Дюсембаева, договор заключили на 173,8 млн тенге. Цемент купили марки-500 - дороже, чем планировали.

- Фактически фирмой руководил Алин, я бы прорабом, - сообщил подсудимый. - Считаю, что сумму ущерба еще не установили.

На вопрос адвоката, возможно было построить плотину за 90 млн тенге, Дюсембаев ответил отрицательно. Он также заявил, что в этой схеме всем руководил Габит Алин.

- Я - как слепой котенок, вся проектная документация была у Алина, он сразу сказал: "Финансами заведую я!", - пояснил подсудимый. - 19 мая 2020 года мне позвонил Байдильдин, бывший начальник отдела ЖКХ, и уточнил, буду ли строить плотину. Я подтвердил. 20 мая уже звонит Алин и говорит, что выиграли из одного источника. Еще сказал: "Запомни эту красивую цифру: 20.05.2020, три двадцатки", Я и запомнил.

Кайрат Менликул (слева)

- Какую сумму ущерба вы признаете, если признали вину? И когда у вас с Алиным возник преступный умысел на хищение средств? - не раз спрашивал адвокат Кайрат МЕНЛИКУЛ, защищающий Габита Алина.

- По сумме затрудняюсь ответить, - ответил Дюсембаев. - Умысла на хищение у меня не было, может у Алина был...

- Говорите за себя, - отреагировал адвокат.

Менликул также уточнил, когда именно Дюсембаев выехал на плотину. Тот ответил: уже после выигранной госзакупки.

Берик Дюсембаев также сообщил, что Габит Алин не разрешал ему выезжать из Шили.

- Когда встал вопрос о замене сетки на геотекстиль, ее искал Алин, он меня никуда не пускал, - заявил Дюсембаев. И отреагировал на улыбающегося Алина: - Я понимаю, что это смешно. Да, юридически я везде виноват, я не отрицаю. Но Алин меня везде засунул, а теперь сидит смеется. Он, как технадзор, мог требовать, чтобы я не выезжал с объекта. И я по его требованию не выезжал из Шили, а там даже сотовой связи нет. У нас с ним были сеансы связи по стационарному телефону два раза в день: в 9.00 и в 15.00. Он докладывал, что нужно делать...

- Вы же слышали показания специалистов в суде: в протоколах была ошибка в размерах плотины и в суммах, которые нужны на ее реконструкцию, - настаивал Кайрат Менликул. - В какой части вы признали вину?

- Я признал вину, когда не знал об ошибке, - сообщил Дюсембаев. - По расчетам проверяющих органов, плотина длиной 80 м, по моим - 108 м. Вот эти почти 30 м - непонятные какие-то. Но вина-то все равно есть, мы деньги незаконно обналичили, это меня сразу напрягло...

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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