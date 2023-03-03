Допрос ключевых свидетелей на процессе по обвинению в хищении при ремонте плотины в п. Шили Джангельдинского района Костанайской области в суде № 2 Костаная продолжался три дня подряд: 27, 28 февраля и 1 марта.

Талгат Амиров

28 февраля адвокаты Габита Алина Марат СУЕНИШЕВ и Кайрат МЕНЛИКУЛ заявили ходатайство о запрете на публикации в СМИ показания свидетелей до окончания допроса всех свидетелей. Судья ходатайство удовлетворил. В связи с чем «НГ» не смогла оперативно выдавать информацию о ходе судебного процесса за два дня: 28 февраля и 1 марта. Эти сведения мы публикуем сегодня.

На скамье подсудимых руководитель отдела ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции акимата Джангельдинского района Талгат АМИРОВ, директор ТОО Energy Construction-2020 Берик ДЮСЕМБАЕВ и эксперт ТОО «Құрылыста экспертиза» Габит АЛИН. Амиров находится под стражей, Дюсембаев под домашним арестом, Алин - под подпиской и невыезде.

Согласно обвинительному заключению, в феврале 2020 года Дюсембаев и Алин по предложению последнего приобрели в Астане ТОО Energy Construction-2020 и в этот же день Дюсембаев перерегистрировал ТОО на свое имя. ТОО занималось в том числе и строительно-монтажными работами. Найдя на сайт госзакупок объявление о капитальном ремонте плотины в п. Шили, Дюсембаев подал заявку на участие. Сумма капитального ремонта равнялась 173 43 000 тенге. В начале мая 2020 года ТОО признали победителем и оно заключило договор с отделом ЖКХ района. Уже в конце мая сумму ремонта увеличили до 193 808 000 тенге. Алин занимался технадзором работ. Амиров подписал акты приемки плотины, заведомо зная, что работы не соответствуют ПСД по объекту. Все трое обвиняются в присвоении бюджетных средств на сумму 81 419 932 тенге.

28 февраля допросили представителя технадзора Касена САЙЛЕУБАЕВА. Он сообщил, что практически не выезжал на место работ по ремонту плотины, а акты выполненных работ подписывал по фотографиям. Объяснил свои действия коронавирусной инфекцией.

- Первая причина, по которой я не смог выехать, это карантин, - сообщил суду Сайлеубаев. - Выезжал другой специалист. Я почти не видел, как шли строительно-монтажные работы, но у меня были фотографии с объекта. Пару раз я пытался выехать, но мены не выпустили, потому что везде стояли полицейские. Вторая причина - то, что я сам заболел.

На вопрос адвоката, может ли Сайлеубаев подтвердить, что он пытался выехать, есть ли у него отметки в путевых листах, свидетель ответил: путевые листы выдаются, когда едешь на служебном транспорте, а он выезжал на личном.

Эксперт Кушен ТЛЕУБАЕВ сообщил, что выезжал на место ремонта плотины, делал замеры, вскрышные работы. И заметил отклонения от проекта.

- Не сделали засыпку оврагов, использовали гораздо меньше бетона и вместо арматурной сетки установили обычную, - пояснил Тлеубаев.- Цены по проекту были заложены на более дорогие материалы, а в итоге использовали более дешевые. Вскрышные работы я проводил в трех частях плотины, и везде был очень тонкий бетон. Когда посчитал, сумма расхождения превысила 100 млн тенге, что меня очень удивило...

- Вам известно, что 12 сентября 2020 года была утверждена сметная документация на все те работы, которых вы не увидели? - поинтересовался адвокат Дюсембаева Олег БРАНЦЕВ.

- Я был там в апреле. Что увидел, то и указал в своем отчете, - ответил свидетель. - Про дополнительную смету я не знал. Но, насколько мне известно, засыпка оврагов была изначально предусмотрена проектно-сметной документацией.

- Овраги засыпали, была проведена огромная работа! - возразил подсудимый Берик Дюсембаев. - Но вы почему-то ничего не увидели. Из-за этого я сейчас здесь - на скамье подсудимых...

Эксперт возразил, что осмотрел все, что все овраги были природные, их не мог размыть паводок, что овраги просто не засыпали.

Адвокаты Суенишев и Менликул обратили внимание на то, что у Тлеубаева истек срок лицензии на проведение работ, а он указал, что лицензия приостановлена. Это разные вещи и фактически он проводил работы без лицензии, поэтому его сведения можно исключать из дела.

Эксперт возразил, что имел право осматривать плотину и делать заключение, о чем у него есть договор с представителем департамента экономических расследований. После долгих и жарких споров Кушен Тлеубаев продемонстрировал фото того, что увидел на месте работ. И указал, где были овраги, где не хватило бетона и в каких местах он проводил вскрышные работы.

По делу осталось допросить экспертов из Астаны, которые тоже выезжали на плотину. Их допрос назначили на 13 марта.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ