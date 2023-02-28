Уголовное дело по обвинению в хищении бюджетных средств при строительстве плотины в селе Шили Джангельдинского района Костанайской области продолжили рассматривать в суде 28 февраля.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Адвокаты подсудимых Марат Суенишев и Кайрат Менликул попросили запретить СМИ публиковать показания и анкетные данные одного из свидетелей. На том основании, что это могут прочитать другие свидетели и скорректировать свои показания. Судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ ушел рассматривать ходатайство.

"НГ" попросила юриста общественного фонда «Әділ сөз» Сергея УТКИНА прокомментировать ситуацию.



- У судьи нет полномочия запрещать журналистам распространять информацию, полученную в ходе открытого судебного заседания, - пояснил он. - Уверен, что заинтересованная сторона и так передаст свидетелям содержание показаний уже допрошенных свидетелей, то есть, без СМИ. Если для процесса критически важно, чтобы этого не было, то судья собирает свидетелей в обязательном порядке в одно судебное заседание, выводит недопрошенных свидетелей из зала и допрашивает одного за другим. Если происходит разнос по дням, то утечки не избежать в любом случае.

Вернувшись из совещательной комнаты, судья огласил решение: временно запретить распространять данные свидетелей до окончания допроса всех свидетелей.

- У нас процесс открытый, гласный, - сообщил он. - Но есть порядок, согласно которому допрошенные свидетели не должны общаться с недопрошенными свидетелями. Публикация показаний допрошенных свидетелей может препятствовать объективному исследованию обстоятельств.

Журналист "НГ" сослалась на комментарий юриста «Әділ сөз» о том, что эту информацию могут сообщить недопрошенным свидетелям другие лица. Но Сатыбалды Оразбай ответил, что постановление обжалованию не подлежит.

На процессе осталось допросить 6 свидетелей. Судья отметил - это временный запрет, подождите 2 дня, потом напишете.

Отметим, что такое решение судьи препятствует работе СМИ при освещении процесса по резонансному делу о хищениях, о которых антикор сообщил еще летом прошлого года.

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