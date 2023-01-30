Уголовное дело по ст. 189 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении руководителя отдела ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции акимата Джангельдинского района Талгата АМИРОВА, директора ТОО EnergyConstruction-2020 Берика ДЮСЕМБАЕВА и эксперта ТОО «Құрылыста экспертиза» Габита АЛИНА продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 30 января.

Обвинение считает, что подсудимые нанесли материальный ущерб акимату Джангельдинского района на общую сумму 81 419 932 тенге. Алин и Амиров не признали свою вину, Дюсембаев признал вину полностью.

Второй слева Габит Алин, четвертый слева - Берик Дюсембаев, за стеклом - Талгат Амиров. Справа - адвокат Олег Бранцев

В начале заседания судья Сатыбалды Оразбай попросил журналистов на 20 минут покинуть зал "по техническим обстоятельствам". Через 15 минут прессу впустили в зал, ситуацию судья дополнительно не прокомментировал, а специалист по связям со СМИ суда № 2 только повторила его формулировку.

Слушание началось с ходатайства адвоката Кайрата МЕНЛИКУЛА, защищающего Габита Алина, о прекращении уголовного дела в отношении Алина и Дюсембаева.

- Рассмотрение уголовного дела в рамках судебного заседания невозможно, так как в обвинительном акте указано, что Алин и Дюсембаев обвиняются в растрате 81 млн тенге, но часть акта подписывал предыдущий начальник - тот, который был на этой должности до моего подзащитного, а в отношении него никаких мер не принято, - заявил адвокат. - Если он действовал законно, подписывая эти акты, почему тогда вменяется хищение Алину и Дюсембаеву? Нужно дело нормально расследовать, а не в таком виде присылать в суд!

Судья в ходатайстве отказал.

- Меня обвинили по сфальсифицированным документам! Это протокол от 14 июня 2020 года в изготовлении которого участвовал оперуполномоченный Уалиев, - заявил подсудимый Амиров. - В очной ставке Дюсембаев сказал, что Уалиев склонил его подделать подпись бывшего начальника ЖКХ, а теперь меня обвиняют. Я считаю, что это незаконно! Поэтому я писал ходатайства и жалобы, чтобы в отношении Уалиева началось досудебное расследование по факту фальсификации доказательств и склонения Дюсембаева на подделку подписи. Прошу снять с меня все обвинения!

Старший прокурор прокуратуры Костанайской области Диас НУРГАЛИЕВ ходатайствовал о допросе следователя, расследовавшего данное уголовное дело, так как ранее по этому факту проводилось служебное расследование. Он добавил, что следователь предоставит суду результаты этого расследования.

Судья не удовлетворил ходатайство Амирова, но согласился допросить следователя.

Адвокат Талгата Амирова Олег БРАНЦЕВ ходатайствовал о принятии мер в отношении СМИ, искажающих факты при освещении судебного процесса. Остальные адвокаты и прокурор ходатайство поддержали. Диас Нургалиев сказал, что считает необходимым направить письма в адрес СМИ с просьбой впредь не допускать искажения фактов. Судья попросил журналистов "впредь быть аккуратнее".

На прошлом судебном заседании начали допрашивать представителя потерпевшей стороны - заместителя акима Джангельдинского района Динмухамеда БИДАШЕВА. Допрос продолжили сегодня в режиме онлайн, хотя ранее было решено, что он должен приехать в Костанай.

- Был ли в 2021 году порыв плотины и что вам известно об этом факте? - спросил Бранцев.

- Плотина функционирует с момента сдачи, то есть, с декабря 2020 года. Никаких порывов и течи не было. То, что в СМИ озвучили, не соответствует действительности, - ответил Бидашев. - Сейчас плотина на сто процентов функционирует, в полном объеме. Со стороны населения нареканий не имеется.

- Какая, по вашему мнению, сумма ущерба по данному делу? - продолжил Бранцев.

- Я не специалист по этому делу, - ответил Бидашев. - Я основываюсь только на обвинительном акте и заключениях экспертов от ноября 2022 года.

- СМИ опубликовали недостоверную информацию. Как вы отреагировали, какие действия принимались акиматом в отношении этих СМИ? - спросил адвокат Менликул.

- Из-за того, что велись следственные действия, мы никаких комментариев не давали, ждали окончания следствия и суда, - пояснил Бидашев.

Ранее республиканские СМИ сообщали, что в 2020 году из республиканского бюджета выделили более 200 млн тенге на строительство плотины в с. Шили Джангельдинского района и весной 2021 года гидротехническое сооружение смогло удержать лишь малую часть паводковых вод.

Главное судебное разбирательство по этому делу началось 12 января 2023 года.

Фото Андрея СКИБЫ