Руководителя отдела ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции акимата Джангельдинского района Талгата АМИРОВА, директора ТОО Energy Construction-2020 Берика ДЮСЕМБАЕВА и эксперта ТОО «Құрылыста экспертиза» Габита АЛИНА обвиняют по ст. 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

Слева направо: Амиров, Алин и Дюсембаев. Признал вину только последний

Процесс проходит в суде № 2 Костаная.

В 2020 году из республиканского бюджета выделили более 200 млн тенге на строительство плотины в с. Шили Джангельдинского района. Весной 2021 года гидротехническое сооружение смогло удержать получилось лишь малую часть паводковых вод.

- Дюсембаев, используя свое служебное положение, в группе лиц, по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами и Амировым совершил тяжкое уголовное правонарушение против госсобственности, - зачитал обвинительное заключение старший прокурор прокуратуры Костанайской области Диас НУРГАЛИЕВ. - 4 февраля 2020 года в Астане приобрели ТОО Energy Construction-2020 и в этот же день Дюсембаев перерегистрировал его на свое имя. ТОО занималось в том числе и строительно-монтажными работами. Найдя крупный объект строительства (плотину), Дюсембаев подал заявку на участие в госзакупке на его капитальный ремонт на сумму 173 млн 43 тыс. тенге. 20 мая 2020 года ТОО признали победителем и им был заключен договор с отделом ЖКХ района. 27 мая сумму ремонта увеличили, теперь она составила уже 193 808 000 тенге. Алин занимался технадзором работ, но по предварительному сговору с Амировым и Дюсембаевым они присвоили себе бюджетные деньги. Амиров подписал акты приемки плотины, заведомо зная, что работы не соответствуют ПСД по объекту.

Он отметил, что в итоге подсудимые нанесли материальный ущерб акимату Джангельдинского района на общую сумму 81 419 932 тенге.

- Дюсембаев, Алин и Амиров совершили уголовное правонарушение, предусмотренное п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества совершенно группой лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, либо приравненных к ним, по предварительному сговору в особо крупном размере. Наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового - "НГ"), - пояснил Нургалиев. - В адрес ТОО Energy Construction также были необоснованно выплачены денежные средства в размере 32 135 491 тенге.

Подсудимый Дюсембаев, его адвокат Ермек Жантасов (посередине) и адвокат Амирова Олег Казанцев (справа)

Алин и Амиров не признали свою вину, Дюсембаев признал полностью. Подсудимые попросили судью, чтобы их допросили последними, после всех свидетелей и представителя потерпевшей стороны. Все согласились с таким порядком.

Допрос начали с потерпевшей стороны - аппарата акима Джангельдинского района.

- Я курировал различные работы по строительству плотины. Деньги на это были выделены в 2020 году из Национального фонда по программе «Дорожная карта занятости-2020», - пояснил заместитель акима Джангельдинского района Динмухамед БИДАШЕВ. - В октябре 2020 года руководителем отдела ЖКХ был назначен Амиров, он реализовал данный проект. В ходе следствия по этому делу был выявлена сумма ущерба в 33 млн тенге. В другой экспертизе я не участвовал, не могу назвать общую сумму ущерба.

Так как Бидашев присутствовал на процессе в режиме онлайн и связь с ним переодически прерывалась, было решено, что его и других свидетелей допросят оффлайн на следующем слушании, которое назначили на 30 января. Тогда же Бидашев обещал ответить на вопрос о точной сумме ущерба.

Фото Андрея СКИБЫ