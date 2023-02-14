Уголовное дело по обвинению в хищении бюджетных средств при строительстве плотины в селе Шили Джангельдинского района Костанайской области продолжили рассматривать в суде 13 февраля. На скамье подсудимых руководитель отдела ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции акимата Джангельдинского района Талгата АМИРОВ, директор ТОО Energy Construction-2020 Берик ДЮСЕМБАЕВ и эксперт ТОО «Құрылыста экспертиза» Габита АЛИН. Амиров находится под стражей, Дюсембаев под домашним арестом, Алин - под подпиской и невыезде.

Талгат Амиров

Согласно обвинительному заключению, в феврале 2020 года Дюсембаев и Алин по предложению последнего приобрели в Астане ТОО Energy Construction-2020 и в этот же день Дюсембаев перерегистрировал ТОО на свое имя. ТОО занималось в том числе и строительно-монтажными работами. Найдя на сайт госзакупок объявление о капитальном ремонте плотины в п. Шили, Дюсембаев подал заявку на участие. Сумма капитального ремонта равнялась 173 43 000 тенге. В начале мая 2020 года ТОО признали победителем и оно заключило договор с отделом ЖКХ района. Уже в конце мая сумму ремонта увеличили до 193 808 000 тенге. Алин занимался технадзором работ. Амиров подписал акты приемки плотины, заведомо зная, что работы не соответствуют ПСД по объекту. Все трое обвиняются в присвоении бюджетных средств на сумму 81 419 932 тенге.

Дюсембаев полностью признал свою вину, Алин и Амиров не признали. Кроме того, представитель потерпевшей стороны - заместитель акима Джангельдинского района Динмухамед БИДАШЕВ - заявил в суде, что течи не был и никакого ущерба подсудимые не нанесли. Хотя информацию о том, что плотина стоимостью почти 200 млн тенге дала течь, представители антикоррупционной службы распространили еще летом 2021 года - задолго до того, как о деле стало широко известно.

- Плотина функционирует с момента сдачи, то есть с декабря 2020 года. Никаких порывов и течи не было. То, что в СМИ озвучили, не соответствует действительности, - сказал Бидашев. - Сейчас плотина на сто процентов функционирует, в полном объеме. Со стороны населения нареканий не имеется.

13 февраля в суде допросили инженера Андрея ПОПЕЛЬНУХИНА, который составлял смету на капитальный ремонт плотины.

- Мне позвонил директор и сказал, что нужно составить акт на исключение и добавление работ, - объяснил свидетель. - В частности, нужно включить работы по засыпке оврага. Я исключил те работы, которые они не будут делать, вместо них включил засыпку оврага, но на сумму исключенных работ. Стоимость работ по засыпке оврага подгонял под сумму тех работ, которые исключили.

Попельнухин - житель Тараза, его допрашивали онлайн посредством WhatsApp. В Костанайскую область он не выезжал даже во время составления сметы.

- Разве вы не должны были присутствовать на месте работ при составлении сметы? - поинтересовался государственный обвинитель Диас НУРГАЛИЕВ.

Свидетель ответил отрицательно, добавив, что смета была согласована с руководством.

- Меня интересует один важный момент по актам выполненных работ. В частности, по акту № 6 за ноябрь 2020 года, - задал вопрос адвокат Амирова Олег БРАНЦЕВ. - По акту № 6 были подписаны дополнительные работы, а смету составляли вы. Замена работ была в сентябре 2020 года. Вы не могли указать в добавляемых работах не те расценки?

- Я составлял смету на основе первоначальных расценок сметы, я не мог указать другие расценки, которых не было в смете, - отметил свидетель. - Акт на добавляемые работы подгоняется под сумму.

Как разъяснил свидетель, он просто исключил работы, на которые ему указали, а на сумму, изначально указанную в смете на эти работы, добавил другие.

- Дело в том, что моему подзащитному вменяют эпизод как раз о выполненных работ по акту № 6, - уточнил адвокат. - Эксперты подвергли сомнениям добавляемые работы, в частности - земляные работы по засыпке оврага. И сделали выводы, что суммы работ были существенно завышены. И уменьшили общую сумму почти на 37 млн тенге. Выясняется, что смету, в том числе акт № 6, фактически составлял свидетель. Хотелось бы выяснить, где и в каких позициях не совпадают выводы инженера и экспертов?

Олег Бранцев попросил свидетеля посмотреть документы, чтобы выяснить эпизод по суммам и по дополнительным работам. Андрей Попельнухин сообщил, что с собой у него нет документов, ему нужно время, чтобы их изучить. Тогда Бранцев ходатайствовал о повторном допросе инженера после того, как он посмотрит документы, либо о его вызове в суд Костаная, где он сможет посмотреть все акты и суммы. Все адвокаты поддержали ходатайство Бранцева о повторном допросе свидетеля, судья его удовлетворил.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ