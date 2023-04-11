Белый Daewoo Nexia (с российскими номерами, до недавнего времени он стоял на учете в РФ - "НГ") 24 марта 2021 года поставили на специализированную штрафстоянку по улице Киевской, как вещественное доказательство по уголовному делу.

Белый Daewoo Nexia поставили на штрафстоянку 24 марта 2021 года / Фото предоставлено Айгуль КАЛИЕВОЙ

Владелец автомобиля отбывает наказание в тюрьме. 29 марта 2023 года СМУС постановил вернуть машину его жене Айгуль КАЛИЕВОЙ. В тот же день она вместе со следователем пришла на штрафстоянку, но автомобиля там не обнаружили.

Айгуль Калиева: «Депутаты выделили на штрафстоянку 90 млн тенге. И что в итоге?!» / Фото Андрея СКИБЫ

- Когда пришли, мы видели в журнале записи, акт об изъятии, - рассказала "НГ" Калиева. - Мы вызвали полицию, охранник вызвал владелицу штрафстоянки. Она спросила, почему я не проверяла свою машину! И сообщила, что пропажа произошла вероятно при прошлых владельцах стоянки. В июле прошлого года я просила человека, у которого тоже здесь находился автомобиль, посмотреть за моей машиной. Он говорил, что машина находится там. Приговор суда по делу моего мужа вступил в силу в ноябре прошлого года, но я не могла забрать автомобиль, так как на машину нет документов. Следователь говорит, что отправили их моему мужу, а в тюрьме отвечают, что ничего не получали...

7 апреля корреспондент "НГ" вместе с Айгуль Калиевой попытались пройти на территорию штрафстоянки, но охранник сказал - так как у женщины нет акта об изъятии автомобиля, он не пропустит нас.

Общаться с охранником на штрафстоянке можно только через специальное отверстие в воротах / Фото Андрея СКИБЫ

- На воротах написано, что они не несут ответственность за вещи, которые были в автомобиле. Значит, они не несут ответственность и за саму машину?! - возмущается Калиева. - Потратили 90 млн тенге на строительство этого бетонного забора, видеокамер, на освещение. 90 млн - и что в итоге? Не проще было бы тогда эти машины в чистом поле ставить?!

29 марта она подала заявление о пропаже автомобиля в Северный отдел полиции, 6 апреля обратилась в прокуратуру Костаная.

- Мой автомобиль же - не «Черная Молния» (российский фильм об автомобиле ГАЗ-21 «Волга», который оснащен ракетным двигателем и может летать - «НГ»), - говорит Айгуль Калиева. - Он же не мог сам улететь!

- По данному факту Северным отделом полиции начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 188 «Кража чужого имущества» (автомобиля), - сообщил «НГ» начальник Северного отдела УП Костаная Ербол КАРЫМСАКОВ. - Проводятся необходимые следственные мероприятия.

По данным «НГ», штрафстоянку сейчас обслуживает ТОО «Инвест Строй 2024».

- Мы обслуживаем специализированную штрафстоянку с 1 августа 2022 года. Согласно акту приема-передачи, на этот день данный автомобиль уже отсутствовал, - рассказала директор ТОО Татьяна САРКИСОВА. - Передающей стороной было ТОО ASHIR KZ. Заказчик - отдел ЖКХ акимата Костаная. Данное транспортное средство я не видела и у нас нет никаких документов на него.

Она посоветовала обратится за комментарием к директору ТОО ASHIR KZ Дамиле Мурзабековой. Та сообщила «НГ», что обслуживала штрафстоянку с января по август 2022 года и пояснила, что без акта приема-передачи информацию давать не будет.

«НГ» обратилась к заведующему сектором отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Нурдаулету Бейсенову, который в 2021 году курировал вопросы, связанные со штрафстоянкой. На сообщение в WhatsApp и на телефонный звонок он не ответил. Мы направили запрос в отдел ЖКХ.

В 2023 году штрафстоянку ограждает бетонный забор с колючей проволокой / Фото Андрея СКИБЫ

Мы неоднократно писали о пропаже запчастей и оборудования, а затем и угоне автомобилей из штрафстоянки по ул. Киевской. С 2020 года стоянка изменилась - раньше автомобили стояли практически в голой степи, их сохранность обеспечивали деревянный забор с колючей проволокой поверху и вагончик охранника. В 2023 году здесь высокий бетонный забор с колючей проволокой, видеокамерами, фонарями, большие ворота из толстого железа с окошком, через которое с вами разговаривает охранник. Возле заасфальтированной территории бегают собаки.

На воротах штрафстоянки висит объявление о выкупе транспортных средств / Фото Андрея СКИБЫ

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