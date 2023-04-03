Решение по делу в отношении преподавателя Костанайского колледжа бытсервиса Екатерины Комиссаровой по иску директора колледжа Айгуль Нуркиной озвучили сегодня, 3 апреля, в Костанайском областном суде.

10 марта 2023 года Нуркина подала на Комиссарову в суд, обвинив ее в клевете. Ранее Комиссарова рассказала «НГ», как взяла в кредит 4 млн тенге и отдала их Нуркиной. Та за 2 года долг не вернула.

14 марта в специализированном суде по административным правонарушениям Костаная судья приняла решение - производство по делу в отношении Комиссаровой прекратить. Нуркина подала апелляционную жалобу, 31 марта ее рассмотрели. Доводы и позиция сторон остались прежними.

Сегодня судья Костанайского областного суда Владимир ДОЛГИХ озвучил решение:

- Суд постановил - постановление специализированного суда по административным правонарушениям Костаная от 14 марта по данному делу оставить без изменения. Апелляционную жалобу потерпевшей и ее представителя оставить без удовлетворения. Для нахождения состава правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 73-3 «Клевета», суду необходимо разрешить ряд вопросов, среди которых - соответствуют ли распространенные сведения действительности или нет? По доказательствам, которые имеются в деле, сведения о том, что по просьбе Нуркиной и для ее интересов Комиссарова взяла в банке 4 млн тенге и передала Нуркиной, подтверждены. Соответственно распространение этих сведений не несет клевету.

Судья также отметил - хоть в названии статьи "НГ" и указано, что преподаватель обвиняет директора колледжа в мошенничестве, однако заголовок не носит характера уголовно-правовой квалификации деяний Нуркиной, а является их оценкой в бытовом понимании.



- Имея многочисленные займы на значительные суммы, Нуркина просит подчиненного ей работника занять для неё крупную сумму денег и в итоге не возвращает эти деньги, - пояснил Долгих. - Безусловно, при таких обстоятельствах, займодатель имеет право расценивать такие действия, как обман.

Фото Андрея СКИБЫ