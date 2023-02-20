Об этом сообщил аким Мендыкаринского района Габит БЕКБАЕВ во время коллегии управления энергетики и жилищного-коммунального хозяйства, проходившей сегодня, 20 января, в областном акимате под председательством главы региона Кумара АКСАКАЛОВА.

Фото из архваи "НГ"

Жители села Боровского неоднократно жаловались в "НГ" из-за низкой температуры в их домах. Сначала в ГКП "Боровское ЖКХ-2016" и районном акимате говорили, что проблема в вышедшем из строя котле. Его отремонтировали, а в декабре заменили на новый котел стоимостью 10 млн тенге. Кроме того, проблема была и в качестве угля. Сейчас в котельной смешивают ранее закупленный уголь марки "Богатырь" с "Шубаркульским".

- Сейчас теплоснабжение идет в штатном реживе. Мы в этом году планируем провести полную реконструкцию котельной, - сообщил аким района Бекбаев на коллегии. - Котельная была введена в экспулатацию в 1975 году, износ порядка 90%. Также есть большой износ теплотрасс.

Эта котельная отапливает 16 многоэтажных домов. Аким отметил, что она полностью загружена и к ней не могут подключить новые дома. Поэтому сейчас акимат рассматривает вариант реконструкции котельной с увеличением ее мощности. Кроме того, планируется установить в нее пару котлов, работающих на биомассе.

- На биомассе? А сырье предусматривается? Все должно быть рядышком, чтобы транспортные расходы потом не съели... И биомасса не получилась дороже, чем уголь, - отметил Кумар Аксакалов.

- Данный вопрос мы прорабатываем с сельскими округами. Запас биомассы на сегодня есть, - ответил аким Мендыкаринского района. - Мы намерены использовать эти котлы для поддержки системы отопления, в пределах 10% от общей мощности.