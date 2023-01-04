Приговор по делу бывшего главного специалиста отдела экономики управления сельского хозяйства Костанайской области Сабита ТУРЕТАЕВА, директора ТОО «Агроконсалтинг Кст» Курмета ЖОЛДЫБАЕВА, старшего менеджера этого ТОО Фаризы КУЛЬБАБЕНОВОЙ и менеджера ТОО Сании ТОКАЕВОЙ, а также менеджера ИП Оспанова Азамата МУРТАЗИНА огласили в суде № 2 Костаная сегодня, 4 января.

Судья Нурлан Бекишев

- Туретаева, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК («Мошенничество в особо крупном размере»), ч. 1 ст. 364 УК РК («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»), ч. 1 ст. 369 УК РК («Служебный подлог»), признать виновным и назначить по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке РК и его ведомствах, по ч. 1 ст. 369 УК РК - наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с пожизненным лишением права занимать вышеуказанные должности. На основании ч. 3 ст. 58 УК РК назначить Туретаеву окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев в учреждениях УИС средней безопасности с пожизненным лишением права занимать вышеуказанные должности, - зачитал приговор судья Нурлан БЕКИШЕВ. - Жолдыбаеву, обвиняемому в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 28 УК РК («Организация преступной группы, совершившей уголовное правонарушение») и по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК, признать виновным и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы и со сроком 10 лет лишения права занимать должности на госслужбе с отбыванием наказания в учреждениях УИС средней безопасности.

Муртазина, Кульбабенову и Токаеву суд признал виновными и назначил им условное наказание по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК и по ч. 5 ст. 28 УК РК («Пособничество в совершении уголовного правонарушения») сроком на 5 лет.

Подсудимые Туретаев и Жолдыбаев и их адвокаты

Осужденные должны выплатить государству ущерб на общую сумму 47 117 000 тенге. Мать Туретаева после оглашения приговора заявила, что у их семьи таких денег нет и выплатить ее сын не сможет.

В прениях гособвинитель Еркебулан Айтбаев просил суд назначить подсудимым два реальных и три условных срока. Он просил назначить Туретаеву и Жолдыбаеву по 7 лет лишения свободы в колонии средней безопасности, а Муртазину, Кульбабеновой и Токаевой - по 5 лет условно.

Свою вину подсудимые не признали. В прениях они пытались доказать, что ни в чем не виновны.

Согласно обвинительному заключению, Туретаев вступил в преступный сговор с представителями ТОО «Агроконсалтинг Кст» с целью хищения бюджетных тенге. Деньги предназначались для инвестиционных субсидий субъектам агропромышленного комплекса (АПК) на приобретение солнечных панелей, с помощью которых можно осуществлять полив. Туретаев подготавливал отчеты по развитию региональной программы АПК на 2017-2021 годы и мониторил работу хозяйствующих субъектов.

Жолдыбаев, согласно обвинительному акту, разработал преступную схему по изготовлению фиктивных документов на продажу солнечных панелей путем заключения фиктивных договоров с субъектами АПК. Жолдыбаев обратился к Туретаеву, как к госслужащему, наделенному полномочиями единоличного рассмотрения поступивших заявок на субсидирование. Заручившись поддержкой Туретаева, он оформил доверенность на предоставление услуг от ИП Токаевой, матери своей супруги. ИП якобы занималось продажей солнечных панелей. Кульбабенова и Токаева изготовили фиктивные документы на получение субсидий субъектами АПК. Они также должны были найти КХ, которые купят солнечные панели и оборудование без фактических вложений. Кроме того, согласно материалам дела, они не сообщали субъектам АПК о правилах получения субсидий.

Туретаев и Жолдыбаев, согласно обвинению, подавали заявки на инвестиционное субсидирование и прикладывали фиктивные документы и электронные счета-фактуры о понесенных расходах.

Всего в деле больше 10 эпизодов. Дело рассматривалось во второй раз - после того, как Верховный суд отменил приговор Костанайского суда и вернул его на доследование. ВС указал, что нужно конкретно определить, в чем виновен Туретаев, потому что довод о том, что электронная цифровая подпись руководителя управления оказалась у него, ничего особо не доказывает. Туретаев проходил еще по одному делу о присвоении бюджетных средств, по которому его оправдали.

По первому приговору суда, который вынесли 7 апреля 2021 года, Туретаев и Жолдыбаев получили по 5 лет и 4,5 года лишения свободы в колонии средней безопасности, Кульбабенова, Токаева и Муртазин - по 4 года ограничения свободы.

Новое обвинительное заключение подсудимым предъявили 5 сентября этого года. В нем все фиктивные заявки, которые раньше рассматривали, как отдельные преступления, объединили в одну. В связи с чем статью о мошенничестве в крупном размере переквалифицировали статью о мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба в итоге составила 47 117 000 тенге, в прошлый раз она была гораздо меньше.Новый обвинительный акт ужесточил положение подсудимых.

Один из потерпевших, директор ИП Рахимов Алик Рахимов пояснял в суде, что подсудимым удалось его обмануть, так как «он скотник, а не специалист, и не разбирается в правилах субсидирования».

Фото Андрея СКИБЫ