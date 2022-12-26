Прения по делу бывшего главного специалиста отдела экономики управления сельского хозяйства Костанайской области Сабита ТУРЕТАЕВА, директора ТОО «Агроконсалтинг Кст» Курмета ЖОЛДЫБАЕВА, старшего менеджера этого ТОО Фаризы КУЛЬБАБЕНОВОЙ и менеджера ТОО Сании ТОКАЕВОЙ, а также менеджера ИП Оспанова Азамата МУРТАЗИНА прошли в суде № 2 Костаная сегодня, 26 декабря.

Согласно обвинительному заключению, Туретаев вступил в преступный сговор с представителями ТОО «Агроконсалтинг Кст» с целью хищения бюджетных тенге. Деньги предназначались для инвестиционных субсидий субъектам агропромышленного комплекса (АПК) на приобретение солнечных панелей, с помощью которых можно осуществлять полив. Туретаев подготавливал отчеты по развитию региональной программы АПК на 2017-2021 годы и мониторил работу хозяйствующих субъектов.

Жолдыбаев, согласно обвинительному акту, разработал преступную схему по изготовлению фиктивных документов на продажу солнечных панелей путем заключения фиктивных договоров с субъектами АПК. Жолдыбаев обратился к Туретаеву, как к госслужащему, наделенному полномочиями единоличного рассмотрения поступивших заявок на субсидирование. Заручившись поддержкой Туретаева, он оформил доверенность на предоставление услуг от ИП Токаевой, матери своей супруги. ИП якобы занималось продажей солнечных панелей. Кульбабенова и Токаева изготовили фиктивные документы на получение субсидий субъектами АПК. Они также должны были найти КХ, которые купят солнечные панели и оборудование без фактических вложений. Кроме того, согласно материалам дела, они не сообщали субъектам АПК о правилах получения субсидий.

Туретаев и Жолдыбаев, согласно обвинению, подавали заявки на инвестиционное субсидирование и прикладывали фиктивные документы и электронные счета-фактуры о понесенных расходах.

Всего в деле больше десяти эпизодов.

Это дело рассматривается во второй раз - после того, как Верховный суд отменил приговор Костанайского суда и вернул его на доследование. ВС указал, что нужно конкретно определить, в чем виновен Туретаева, потому что довод о том, что электронная цифровая подпись руководителя управления оказалась у него, ничего особо не доказывает. Кстати, Туретаев проходил еще по одному делу о присвоении бюджетных средств, по которому его оправдали.

Новое обвинительное заключение подсудимым предъявили 5 сентября этого года. В нем все фиктивные заявки, которые раньше рассматривали, как отдельные преступления, объединили в одну. В связи с чем статью о мошенничестве в крупном размере переквалифицировали статью о мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба в итоге составила 47 117 000 тенге, в прошлый раз она была гораздо меньше. В связи с чем новый обвинительный акт ужесточил положение подсудимых.

Правда еще до прений государственный обвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ отказался от обвинения Туретаева в незаконном занятии предпринимательской деятельностью, но на сумме ущерба это никак не отразилось.

- Прошу назначить Туретаеву и Жолдыбаеву по 7 лет лишения свободы в колонии средней безопасности, - сообщил в прениях прокурор. - Кульбабеновой, Токаевой и Муртазину назначить по 5 лет условно.

По первому приговора суда, который вынесли 7 апреля 2021 года, Туретаев и Жолдыбаев получили по 5 лет и 4,5 гола лишения свободы в колонии средней безопасности, Кульбабенова, Токаева и Муртазин - по 4 года ограничения свободы.

Свою вину подсудимые ни разу так и не признали. В прениях они пытались доказать, что ни в чем не виновны.

Последнее слово по делу подсудимые скажут 27 декабря.