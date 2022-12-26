Два реальных и три условных - Прения по делу о солнечных панелях прошли в суде Костаная
Ольга ЛИХОГРАЙ
Прения по делу бывшего главного специалиста отдела экономики управления сельского хозяйства Костанайской области Сабита ТУРЕТАЕВА, директора ТОО «Агроконсалтинг Кст» Курмета ЖОЛДЫБАЕВА, старшего менеджера этого ТОО Фаризы КУЛЬБАБЕНОВОЙ и менеджера ТОО Сании ТОКАЕВОЙ, а также менеджера ИП Оспанова Азамата МУРТАЗИНА прошли в суде № 2 Костаная сегодня, 26 декабря.
Согласно обвинительному заключению, Туретаев вступил в преступный сговор с представителями ТОО «Агроконсалтинг Кст» с целью хищения бюджетных тенге. Деньги предназначались для инвестиционных субсидий субъектам агропромышленного комплекса (АПК) на приобретение солнечных панелей, с помощью которых можно осуществлять полив. Туретаев подготавливал отчеты по развитию региональной программы АПК на 2017-2021 годы и мониторил работу хозяйствующих субъектов.
Жолдыбаев, согласно обвинительному акту, разработал преступную схему по изготовлению фиктивных документов на продажу солнечных панелей путем заключения фиктивных договоров с субъектами АПК. Жолдыбаев обратился к Туретаеву, как к госслужащему, наделенному полномочиями единоличного рассмотрения поступивших заявок на субсидирование. Заручившись поддержкой Туретаева, он оформил доверенность на предоставление услуг от ИП Токаевой, матери своей супруги. ИП якобы занималось продажей солнечных панелей. Кульбабенова и Токаева изготовили фиктивные документы на получение субсидий субъектами АПК. Они также должны были найти КХ, которые купят солнечные панели и оборудование без фактических вложений. Кроме того, согласно материалам дела, они не сообщали субъектам АПК о правилах получения субсидий.
Туретаев и Жолдыбаев, согласно обвинению, подавали заявки на инвестиционное субсидирование и прикладывали фиктивные документы и электронные счета-фактуры о понесенных расходах.
Всего в деле больше десяти эпизодов.
Это дело рассматривается во второй раз - после того, как Верховный суд отменил приговор Костанайского суда и вернул его на доследование. ВС указал, что нужно конкретно определить, в чем виновен Туретаева, потому что довод о том, что электронная цифровая подпись руководителя управления оказалась у него, ничего особо не доказывает. Кстати, Туретаев проходил еще по одному делу о присвоении бюджетных средств, по которому его оправдали.
Новое обвинительное заключение подсудимым предъявили 5 сентября этого года. В нем все фиктивные заявки, которые раньше рассматривали, как отдельные преступления, объединили в одну. В связи с чем статью о мошенничестве в крупном размере переквалифицировали статью о мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба в итоге составила 47 117 000 тенге, в прошлый раз она была гораздо меньше. В связи с чем новый обвинительный акт ужесточил положение подсудимых.
Правда еще до прений государственный обвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ отказался от обвинения Туретаева в незаконном занятии предпринимательской деятельностью, но на сумме ущерба это никак не отразилось.
- Прошу назначить Туретаеву и Жолдыбаеву по 7 лет лишения свободы в колонии средней безопасности, - сообщил в прениях прокурор. - Кульбабеновой, Токаевой и Муртазину назначить по 5 лет условно.
По первому приговора суда, который вынесли 7 апреля 2021 года, Туретаев и Жолдыбаев получили по 5 лет и 4,5 гола лишения свободы в колонии средней безопасности, Кульбабенова, Токаева и Муртазин - по 4 года ограничения свободы.
Свою вину подсудимые ни разу так и не признали. В прениях они пытались доказать, что ни в чем не виновны.
Последнее слово по делу подсудимые скажут 27 декабря.
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