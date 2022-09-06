Уголовное дело по обвинению в незаконном выделении бюджетных субсидий на приобретение солнечных панелей, электростанций и насосов для полива начали рассматривать в суде № 2 Костаная в понедельник, 5 сентября.

Курмет ЖОЛДЫБАЕВ (слева) и Сабит ТУРЕТАЕВ (справа)

На скамье подсудимых бывший главный специалист отдела экономики управления сельского хозяйства Костанайской области Сабит ТУРЕТАЕВ, директор ТОО «Агроконсалтинг Кст» Курмет ЖОЛДЫБАЕВ, старший менеджер этого ТОО Фариза КУЛЬБАБЕНОВА и менеджер ТОО Сания ТОКАЕВА, а также менеджер ИП Оспанова Азамат МУРТАЗИН.

Это дело рассматривается во второй раз - после того, как Верховный суд отменил приговор Костанайского суда и вернул его на доследование. ВС указал, что нужно конкретно определить, в чем виновен Туретаева, потому что довод о том, что электронная цифровая подпись руководителя управления оказалась у него, ничего особо не доказывает. Кстати, Туретаев проходил еще по одному делу о присвоении бюджетных средств, по которому его оправдали.

Фариза КУЛЬБАБЕНОВА, Сания ТОКАЕВА и Азамат МУРТАЗИН



По сути подсудимые сами ухудшили свое положение. Прокурор не подавал апелляционную жалобу даже на приговор суда первой инстанции, ее подали сами подсудимые, которые дошли до Верховного суда. И в итоге дело вернули на новое рассмотрение, но в более жестком варианте.

Согласно обвинительному заключению, Туретаев вступил в преступный сговор с представителями ТОО «Агроконсалтинг Кст» с целью хищения бюджетных тенге. Деньги предназначались для инвестиционных субсидий субъектам агропромышленного комплекса (АПК) на приобретение солнечных панелей, с помощью которых можно осуществлять полив. Туретаев подготавливал отчеты по развитию региональной программы АПК на 2017-2021 годы и мониторил работу хозяйствующих субъектов.

Жолдыбаев, согласно обвинительному акту, разработал преступную схему по изготовлению фиктивных документов на продажу солнечных панелей путем заключения фиктивных договоров с субъектами АПК. Жолдыбаев обратился к Туретаеву, как к госслужащему, наделенному полномочиями единоличного рассмотрения поступивших заявок на субсидирование. Заручившись поддержкой Туретаева, он оформил доверенность на предоставление услуг от ИП Токаевой, матери своей супруги. ИП якобы занималось продажей солнечных панелей. Кульбабенова изготовила фиктивные документы на получение субсидий субъектами АПК. Они также должны были найти КХ, которые купят солнечные панели и оборудование без фактических вложений. Кроме того, согласно материалам дела, они не сообщали субъектам АПК о правилах получения субсидий.

- Туретаев и Жолдыбаев подавали заявки на инвестиционное субсидирование и прикладывали фиктивные документы и электронные счета-фактуры о понесенных расходах, - сообщил в суде 5 сентября государственный обвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ. - Однако планы по покупке солнечных панелей так и не реализовались.

Это только один из эпизодов, всего их в деле больше десяти. По новому обвинительному заключению все фиктивные заявки, которые раньше рассматривали как отдельные преступления, объединили в одну. В связи с чем статью о мошенничестве в крупном размере переквалифицировали статью о мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба теперь составляет 47 117 000 тенге, в прошлый раз она была гораздо меньше. В связи с чем новый обвинительный акт существенно ужесточает положение подсудимых.

Обвинительное заключение настолько объемное, что на первом заседании его не успели зачитать почти за 2,5 часа. Продолжат чтение на следующем судебном заседании 12 сентября.

Адвокаты подсудимых сообщили «НГ», что никто из них свою вину не признает.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ