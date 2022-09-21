На процессе по делу о незаконном выделении бюджетных субсидий на приобретение солнечных панелей, электростанций и насосов для полива в суде № 2 Костаная 20 сентября допросили свидетелей и представителя потерпевшей стороны.

На скамье подсудимых бывший главный специалист отдела экономики управления сельского хозяйства Костанайской области Сабит Туретаев, директор ТОО «Агроконсалтинг Кст» Курмет Жолдыбаев, а также менеджер ИП Оспанова Азамат Муртазин, старший менеджер ТОО «Агроконсалтинг» Фариза Кульбабенова и менеджер этого ТОО Сания Токаева.

Согласно обвинительному заключению, Туретаев вступил в преступный сговор с представителями ТОО «Агроконсалтинг Кст» с целью хищения бюджетных тенге. Деньги предназначались для инвестиционных субсидий субъектам агропромышленного комплекса (АПК) на приобретение солнечных панелей, с помощью которых можно осуществлять полив. Туретаев подготавливал отчеты по развитию региональной программы АПК на 2017-2021 годы и мониторил работу хозяйствующих субъектов. А Жолдыбаев разработал преступную схему по изготовлению фиктивных документов на продажу солнечных панелей путем заключения фиктивных договоров с субъектами АПК. Он обратился к Туретаеву, как к госслужащему, наделенному полномочиями единоличного рассмотрения поступивших заявок на субсидирование. Заручившись поддержкой, оформил доверенность на предоставление услуг от ИП Токаевой, матери своей супруги. ИП якобы занималось продажей солнечных панелей. Кульбабенова изготовила фиктивные документы на получение субсидий субъектами АПК. Они также должны были найти КХ, которые купят солнечные панели и оборудование без фактических вложений. Субъектам АПК о правилах получения субсидий не сообщали.

В суде допросили свидетеля, которому подсудимые субсидировали покупку солнечных панелей:

- У меня свое КХ. Я взял кредит на покупку казахских белоголовых коров, стали их разводить, а воды нет. Мне пробурили две скважины, потом я купил солнечные панели, генераторы и насосы по госпрограмме, - пояснил директор ИП Рахимов Алек РАХИМОВ. - Подсудимые мне незнакомы.

Гособвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ напомнил - во время следствия Рахимов говорил о том, что знает подсудимых, а участие в госпрограмме ему навязали.

- Эти панели были нам нужны, мне их никто не навязывал. В правилах субсидирования я не разбираюсь, я делал, что мне говорят, - ответил свидетель. - По-другому нельзя было. Оформлением документов занимается сын. Панели работали и до сих пор работают. Их установили за день, приехали и проверили, кто именно - не помню.

Айтбаев зачитал показания, которые свидетель давал 14 августа 2020 года - ранее Рахимов говорил, что ему пробурили скважины, которые он договорился оплатить после получения инвестиционных субсидий. Через ТОО «АК Кайнур АГРО», которое оказывает консалтинговые услуги, подавал заявку на получение инвестиционных субсидий, но бюджетных средств тогда не было.

- Весной 2019 года вам на сотовый телефон позвонила девушка, которая представилась Фаризой, сказала, что представляет интересы ТОО «Агроконсалтинг Кст», и предложила приобрести солнечные панели на 3 млн тенге, - напомнил прокурор. - Когда вы сказали, что денег нет, она пояснила, что панели попадают под инвестиционное субсидирование в объеме 80% от суммы вложений. Вы спрашивали - законно ли это. Но вас уверили, что никаких проблем нет. Вам звонил и сотрудник ТОО, который представился Курметом, он говорил о выгодности этого предложения. Ваш сын заверил документы и вами были приобретены два комплекта солнечных панелей на общую сумму 6 млн тенге. Субсидии поступили, затем Фариза сказала вам, что 4 млн тенге нужно отправить на расчетный счет ТОО. Получается, что вы были для ТОО «Агроконсалтинг Кст» инструментом обналичивания бюджетных средств и их дальнейшего хищения.

- Вы не знали, что производится хищение субсидий? Как вы это поняли? - спросила авдокат Кульбабеновой и Токаевой Кульпари МАХМУДОВА.

- Мне сказали, что это все по закону! - ответил Рахимов. - Что так должно быть. Мы - не специалисты, мы - скотники, колхозники, мы не знаем, как правильно. Солнечные батареи работают. Конечно, можно было не покупать панели, сейчас мы все покупаем сами. На тот момент у меня не было денег, чтобы купить самому.

Сын этого свидетеля Ислам РАХИМОВ оформлял документы в ИП. Как и отец, он давал показания по видеосвязи.

- Я ездил забирать генераторы на панели. Оформлял счет на оплату, - рассказал он. - Через ТОО «Агроконсалтинг Кст» мы оформляли заявки на субсидии, по некоторым направлениям там тяжело разобраться. Мы оформляли субсидии также на пестициды. Доверенность мне давал отец.

Представитель потерпевшей стороны, руководитель отдела управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Нургуль ИРГАСЫМОВА пояснила, что сумму ущерба в 47 117 000 тенге ведомство взяло из обвинительного акта.

- Я работаю с 2021 года. Проводилась ли служебная проверка в отношении Туретаева, не могу сказать, - сообщила Иргасымова. - Согласно правилам субсидирования, руководитель управления создает рабочую группу, и такая группа была создана. Туретаев в этом списке есть.

- Если вы считаете, что эти деньги были похищены, вы будете изымать солнечные панели у крестьян? - спросил адвокат Туретаева Сабыржан ИМАНБАЕВ.

- Мы ждем возмещения ущерба. Вопрос по изъятию оборудования у крестьян не стоит, - ответила Иргасымова.

- Каким образом был определен ущерб - за какой-то период или по каждой конкретной заявке по инвестиционному субсидированию? Его определяет ваш госорган или третьи лица? - спросил адвокат Муртазина Валерий ПОПОВ.

- Сумма ущерба формируется по заявкам, но ее подтверждают специальные органы, - уточнила представитель управления сельского хозяйства. - По сумме ущерба мы будем отталкиваться от обвинительного акта. Как именно формируется эта сумма, я не могу ответить. Подробнее объяснит свидетель, который в этом компетентен.

В четверг, 22 сентября, продолжится допрос свидетелей.

Дело рассматривается уже во второй раз - после того, как Верховный суд отменил приговор Костанайского суда и вернул его на доследование. Первое заседание прошло 5 сентября, на нем прокурор зачитал обвинительное заключение.

Фото Андрея СКИБЫ