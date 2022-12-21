Городской отдел ЖКХ, ПТ и АД просил суд признать ТОО "Жаңа Өмір 2012" недобросовестным участником госзакупок. Однако судья отказал госоргану в удовлетворении иска. Решение было объявлено 19 декабря в Специализированном межрайонном экономическом суде Костанайской области.

Фото из архива "НГ"

Напомним, в начале ноября, когда наступили первые морозные дни и улицы Костаная запорошило снегом, ТОО "Жаңа Өмір 2012" продолжило ремонт тротуаров. По проекту они заменили старое полотно из брусчатки на новое.

Однако, в полном объеме услуги не были выполнены в срок. По договору поставщик обязался исполнить их до 31 октября. Но по факту подрядчик выполнил всю работу до 15 декабря 2022 года. В суде ответчик не признал требование заказчика, указывая на то, что негативных последствий для него не случилось.

Судья Ардак Кокеман в своем решение учла тот факт, что ТОО нарушило сроки исполнения договора, однако просрочка не повлияла на качество и объем выполняемых услуг.

"Суд, исходя из критериев справедливости и разумности, принимая во внимание незначительность нарушения срока поставки, не усматривает оснований для признания ответчика недобросовестным участником государственных закупок", - отметили в суде.

Таким образом, суд отказал акимату Костаная в удовлетворении иска к ТОО "Жаңа Өмір 2012" о признании его недобросовестным участником государственных закупок.

К слову, летом этого года из-за несвоевременных и некачественных услуг отдел ЖКХ уже подавал иск о признании другого поставщика недобросовестным. Речь идет о ТОО "Корпоративный фонд социальной поддержки и реабилитации инвалидов "Мейрім" ОО "ОНИ" (Алматы)", которое занималось в нашем городе высадкой цветов. Тогда в Специализированном межрайонном экономическом суде удовлетворили иск госоргана.