Видео, на котором рабочие с помощью спецтехники снимают старое полотно по улице Карбышева, напротив здания бывшего автовокзала, прислал "НГ" подписчик.

- Карбышева, напротив автовокзала, - написал автор видео. - Снимают брусчатку экскаватором, потому что уже земля, а также старая брусчатка замёрзли.

Ситуацию прокомментировали в подрядной организации.

Фото подписчика "НГ"

- Да, пришлось прибегнуть к работе экскаватора, - рассказал руководитель ТОО «Жаңа Өмір 2012» Аслан ДАБЫЛОВ. - Техника аккуратно сняла старую брусчатку, потому что после дождей тротуарное полотно обледенело. Никаких рисков нет, форма тротуара не повредилась. Даже если наша техника заденет существующий бордюр, мы его обязательно заменим. Более того, мы устанавливаем новые бордюры там, где их не было, либо были уже сломаны. На некоторых участках вдоль Карбышева со стороны вокзала бордюров вообще нет, либо раньше их сломал большегрузный транспорт и автобусы. Мы их тоже меняем в процессе укладки.

Фото предоставлены подоядчиком

В подрядной организации подтвердили, что заявление городского отдела ЖКХ о подаче иска остается актуальным. Госорган отказывается оплачивать работу, которая была сделана после 31 октября. Обновленные тротуары, за которые в ТОО уже перечислили бюджетные деньги, остаются под их гарантией в течение двух лет.

Фото предоставлены подоядчиком

ТОО «Жаңа Өмір 2012» планирует завершить укладку брусчатки до конца ноября. Сейчас вместо песка используют сухой отсев. Сырье кладут на очищенную спецтехникой поверхность.