Удовлетворить иск отдела ЖКХ и признать ответчика недобросовестным участником госзакупок - такое решение вынес 22 августа судья специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области Роман ГАЛИМЖАНОВ.

Фото из архива "НГ"



Отдел ЖКХ акимата Костаная подал иск о признании недобросовестным участником госзакупок ТОО "Корпоративный фонд социальной поддержки и реабилитации инвалидов «Мейрім» ОО «ОНИ» (Алматы)", которое занималось высадкой цветов в городе.

Кадр из видео

- Когда я попросил вас предоставить документы, свидетельствующие о том, сколько инвалидов работает в вашей организации, вы сообщили только то, что по найму по республике у вас работает 67% инвалидов и 37% здоровых людей, - обратился Галимжанов к ответчику. - Этот факт говорит о том, что вы злоупотребляли своим статусом. Вы должны осознавать общественную значимость своей работы, народ не обманешь!

Во время процесса представитель ТОО предоставил суду видеоматериалы в качестве аргумента о хорошо проделанной работе. Однако Роман Галимжанов отметил, что, во-первых, работники комментируют происходящее на видео, что ставит под сомнение их социальный статус слепо-глухонемых, а во-вторых, работу они выполняют некачественно: полив производится не во всех местах, а грунт не меняют вообще.

На первом заседании представитель отдела ЖКХ заявлял, что в рамках договора подрядчик обязался посадить 477 360 цветов до 30 июня, но этого не сделал, а многие цветы высажены некачественно.

Представитель ответчика парировал - так произошло из-за того, что отдел ЖКХ затянул срок госзакупки, а цветы вообще нужно было высаживать намного раньше. Он также подчеркнул, что ответчик осознает общественную значимость своей работы, но ее должны так же осознавать отдел ЖКХ и сам аким. Ссылался на то, что посадка цветов в областном центре вызвала огромный резонанс общественности, что народ смеется над акиматом, и в подтверждение процитировал стихотворение пользователя сайта «НГ» под ником Серый волк, опубликованное в комментариях к новости о судебном процессе:

Я верю в акимате

Найдут концы с концом,

И будет всё с цветами -

Цветущим огурцом.



Я верю счастье будет,

И клумбам этим цвесть

Когда такие люди

Берутся дело весть.



И будут два бутона

И город не в дерьме,

Я верю, это будет,

Когда-то в декабре.

Декламацию прервал судья, заметив, что к делу это не относится.

В итоге Роман Галимжанов резюмировал: со стороны отдела ЖКХ тоже имелись ошибки, но со сроком госзакупки, а с тем, что подрядчик не получил от них акт отказа от приема работ. За эти и другие нарушения суд вынес частное постановление в адрес акима Костаная.

В адрес ответчика суд также вынес частные постановления: автомобиль, который поливал цветы в Центральном сквере, делал это без разрешения дорожной полиции, а зарплату рабочим директор фонда переводила на карты Kaspi банка, что является нарушением налогового законодательства.