Иск отдела ЖКХ, ПТ и АД о признании недобросовестным участником госзакупок ТОО "Корпоративный фонд социальной поддержки и реабилитации инвалидов с бисенсорным нарушением (слепоглухих) «Мейрім» общественного объединения «ОНИ» (Алматы)" начали рассматривать сегодня, 16 августа, в режиме онлайн в специализированном межрайонном экономическом суде Костанайской области.

Часть цветов на клумбе возле отдела ЖКХ спустя месяц так и не прижилась / Фото Андрея СКИБЫ

- Наше требование связано с тем, что подрядчик ненадлежащим образом исполнял договорные обязательства. В рамках договора он обязался посадить 477 360 цветов до 30 июня, но не сделал этого, - сообщил суду представитель истца Азамат НУРКЕНОВ. - Он должен был обеспечить посадку цветов в максимально короткие сроки, но не сделал этого.

Он пояснил, что свои исковые требования отдел ЖКХ подтверждает договором, техспецификацией и актом обследования работ. А так как акта выполненных работ не было, подтвердить их выполнение госорган не может.

Судья Роман Галимжанов опрашивает представителя отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная / Фото Андрея СКИБЫ

- Какие нарушения были выявлены?, - уточнил судья Роман ГАЛИМЖАНОВ.

- Первый акт был составлен по объекту - ул. Назарбаева - бывшее кольцо. Почва подготовлена неправильно, посадка цветов неправильная - больше половины из них не прижились, - ответил Нуркенов. - Цветы не раскрылись, больше половины погибли. По пр. Абая также не высадили цветы в горшки. По техспецификации там должны были высадить 185 штук.

Сторона ответчика сообщила, что на следующем заседании предоставят диски с видео, на котором рабочие поливают цветы, пропалывают их, тем самым они намерены доказать, что цветы в итоге прижились и иск отдела ЖКХ в их отношении не имеет доказательств.

12 июля рабочий высаживал цветы возле здания отдела ЖКХ уже во второй раз / Фото из архива "НГ"

Следующее рассмотрение дела назначили на 22 августа. Суд планирует выслушать сторону ответчика и ознакомится с заявленными видеоматериалами.

Напомним, 12 июля, на брифинге, который прошел возле отдела ЖКХ акимата Костаная, представитель этого отдела уже рассказывал журналистам о своем возмущении и причинах искового заявления в суд. Он показал, что цветы посаженные подрядчиком в центре города засохли и не прижились, из-за чего подрядной организации пришлось их пересаживать.

Сейчас ситуация с цветами особо не изменилась: на клумбе, которую в середине июле показывал представитель ЖКХ, часть цветов по-прежнему в плачевном состоянии.