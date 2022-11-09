В подрядной организации надеются на двухлетнее гарантийное обязательство по договору. Заказчик же намерен обратиться в суд, об этом 7 ноября на встрече с предпринимателями сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.

В ТОО "Жаңа өмір 12" утверждают, что технология при укладке брусчатки не нарушается / Фото Сауле Куанбек

Скандал вокруг укладки брусчатки под снегом начался в конце прошлой недели. 5 ноября «НГ» опубликовала видео, которое житель Костаная снял на ул. Карбышева. Подписчики возмутились проведением ремонта в холодное время года, были и менее эмоциональные комментарии - о погрешности всей системы госзакупок.

Городской отдел ЖКХ в своем Instagram-профиле в тот же день сообщил, что «ремонт пешеходной дороги» реализует ТОО «Жаңа Өмір 2012». Работы должны завершиться 31 октября 2022 года, но к этому моменту поставщик выполнил лишь 70% запланированного объема. РуководствуТОО неоднократно направляли «претензии на некачественное выполнение строительно-монтажных работ, а также отставание от утвержденного графика производства работ». Теперь отдел ЖКХ готовит исковое заявление о признании предприятия недобросовестным поставщиком.

Вот почему решили обновить брусчатку на улицах Костаная / Фото предоставлено ТОО «Жаңа Өмір 2012»

Цитата из заявления отдела ЖКХ: «Учитывая, что предусмотренные договором работы не выполнены в срок в полном объёме, а строительно-монтажные работы ведутся при неблагоприятных погодных условиях, с нарушением технологии, а именно с применением влажного песка в минусовую температуру, работы, выполненные с нарушением, приниматься не будут».

Как сообщили «НГ» в ТОО «Жаңа Өмір 2012», после публикации начались проблемы с приемкой выполненных работ. Однако подрядная организация продолжает выполнять договорные обязательства по проекту. Ремонт планируют завершить до конца ноября, остались два участка: улица Карбышева и жилой массив «Дружба».

Наш корреспондент во вторник, 7 ноября, посмотрела, как укладывают брусчатку, прошла по обновленному тротуару ул. Карбышева и поговорила с представителями ТОО.

Форма тротуара не нарушена, подрядчик снял старое покрытие из брусчатки и положил новый материал / Фото Сауле Куанбек

- В первую очередь хотелось бы извиниться перед костанайцами за то, что создали неудобства, - сказал начальник участка Владимир ФАЛЬМАН. - Но отмечу, что технология укладки брусчатки не нарушается. Пока погода держит плюс, песок не замерзает. Брусчатку укладываем на песок. Как только будет минус, будем укладывать на отсев.

В ТОО уповают на гарантийный срок, обозначенный в договоре - в течение двух лет подрядчик имеет возможность устранить нарушения по качеству работы.

Назвать явные причины нарушений в ТОО не смогли, но указали на нескольких факторов. Во-первых, конкурс прошел с опозданием. Эта погрешность, по мнению подрядчика, касается всей системы госзакупок. Во вторых, несвоевременные поставки стройматериалов. Хотя этот момент меньше всего должен волновать заказчика и тем более горожан. В-третьих, кадровый голод, его испытывает в целом строительный рынок, и ТОО «Жаңа Өмір 2012» - не исключение. В-четвертых, при согласовании проекта с заказчиком обе стороны не учли техническое состояние покрытия на улицах, где планировали провести ремонт. Отметим, что последнее показывает уровень управленческих компетенций, причем с обеих сторон.

- Например, мы долго проводили реконструкцию улиц Строительная и Рудненская. Там был асфальт, пришлось его поднимать, вывозить, только после этого заниматься укладкой брусчатки, - привел пример Фальман.

Кстати, новый тротуар по Строительной не единожды отметился на страницах «НГ». Наш корреспондент Галина Каткова сделала репортаж о затянувшемся там ремонте и его не радующих глаз результатах. Мы спросили Владимира Фальмана, почему и на этой улице возникли претензии, причем со стороны общественности.

Владимир Фальман наглядно рассказал, почему на ул. Строительной возникли проблемы с укладкой брусчатки / Фото Сауле Куанбек



- Тогда панику подняли раньше времени, - считает начальник участка. - Мы намеренно не подходили к дороге, которая примыкает к тротуару. Там часто проезжает большегрузный транспорт, он наезжает на тротуар и ломает его. К нам даже подходили водители и предупреждали: «Я вам все здесь переломаю». Тогда мы подготовили участки одновременно в разных частях и потом разом сделали подъезд к тротуару.

На улицу Карбышева, как сказали в ТОО, форму тротуара не меняют, снимают только старое покрытие из брусчатки. Материал для укладки, кстати, местного производителя.

«НГ» изучила документы по данному проекту на портале госзакупок. По договору заказчик может проводить «контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации», в которой обозначен график выполнения работ, согласованный заранее, и контроль за исполнением сроков. Поэтому говорить, что только ТОО несет ответственность за реализацию проекта, согласитесь, будет не совсем справедливо. Кроме того, договором предусмотрены выплата неустойки в случае просрочки и возможность устранения нарушений в течение месяца. При этом у заказчика всегда есть преимущество: в случае «несвоевременного выполнения работ, согласно графику более, чем на три рабочих дня» он имеет право на досрочное расторжение договора. Хотя поговаривают, что госоргану это невыгодно в части исполнения бюджета... И следующий документ подтверждает это. В день окончания срока исполнения - 31 октября - отдел ЖКХ и подрядчик заключили... дополнительное соглашение. Вопрос - почему не разорвали договор? И к чему тогда громкое заявление о том, что «мы говорили, а он не исполнил»?

В допсоглашении сумма стала меньше - вместо 292 млн тенге чуть больше 247 млн тенге. Положения основного договора и дополнительного соглашения действуют до 31 декабря 2022 года.

Пользователь нашего сайта Yudjin поделился занимательными фотографиями. На первом рабочие укладывают брусчатку на фоне снежного покрова.

Укладка брусчатки в ноябре 2020 года по улице Чкалова / Фото Yudjin



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=47118

- Правильно говорят, что умные учатся на чужих ошибках, дураки - на своих. В Костанае какая-то третья разновидность - пишет Yudjin. - Вот такая же укладка в ноябре 2020 года по улице Чкалова... один в один... мороз и снег... А вот что получилось весной 2021 года.

К последнему предложению он прилагает фото, на котором видно, что брусчатка провалилась.

А вот что получилось весной 2021 года



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=47118 / Фото Yudjin

- К бабке не ходи, по Карбышева придется переделывать весной, - считает Yudjin.

На том же сайте госзакупок «НГ» нашла документы за 2020 год. Проект именовался «Работы по ремонту/благоустройству территории», в нем также предусматривалась разборка старого покрытия и укладка новой брусчатки. В технической спецификации обозначен срок: май-ноябрь.

«Намерения самые благие. Но исполнение... И самая большая печаль - похоже, подрядчик в своем пренебрежении к качеству работ равен заказчику. Все, что государственное и на деньги бюджета, делается кое-как...», - отметила Галина Каткова в статье о ремонте на ул. Строительной.

Остается только лишь развести руками...