Обладательница титула «Мисс Костанай» Нина ДОБРОЖАН представляла Костанайскую область на конкурсе красоты «Мисс Казахстан», финал которого прошел 18 ноября. Девушка прошла в топ-23 участниц со всей страны, но пройти в топ-12, к сожалению, не удалось. О том, почему она решила стать моделью, как принимала участие в конкурсе «Мисс Казахстан», что думает насчет финала и последующего скандала конкурса «Мисс Костанай» Нина рассказала «НГ».

Девушке 18 лет, она заочно учится в КФ ЧелГУ по специальности филология, работает корреспондентом в районной газете «Федоровские новости» в п. Федоровка (Федоровский район), где она родилась и выросла.

10 ноября. Первая официальная съемка топ-23 девушек на конкурсе красоты «Мисс Казахстан-2022»

- Почему ты решила заняться модельной деятельностью? Что вдохновило на это решение?

- Когда я начала учиться в модельной школе, мне было 13 лет, это был 2017 год, это было втайне от моих близких, я боялась, что они меня не поймут, но каждые выходные нужно было ездить из Федоровки в Костанай. Но в итоге они поддержали мой выбор. Они возили меня в модельную школу и оплачивали учебу. Я смотрела в детстве сериал «Красная Королева» (российско-украинский сериал, сюжет которого основан на некоторых фактах из биографии известной советской манекенщицы Регины Збарской - «НГ») и это меня вдохновило. Вообще, думаю, уже тогда, у меня были какие-то задатки. Я считаю, что если человек чем-то загорелся, то пусть он посмотрит разные видеоролики на эту тему, сериалы и фильмы, в конечном итоге это даст свои плоды.

Через год я уже закончила модельную школу, на отлично. В итоге я стала увереннее в себе, открытой. В модельной школе у тебя расширяется круг общения, ты постоянно знакомишься с новыми людьми, работаешь с фотографами, с визажистами и стилистами, это все новое. Ты начинаешь мыслить и на все смотреть уже по-другому.

Фото из архива "НГ"

- Как ты решила участвовать в конкурсе красоты «Мисс Костанай»?

- Листала ленту во «ВКонтакте» и увидела пост об отборе на конкурс. Я заполнила анкету и забыла об этом. Потом мне позвонила директор нашего модельного агентства Карина Теклюк и сказала, что в Костанае будет проходить кастинг. Потом я прошла на второй этап. Активности у нас начались в сентябре. Первым был выезд в приют для бездомных животных ОО «Надежда плюс kst». Тогда я не смогла поехать, так как были пожары в Аулиеколе и я поехала туда по работе, мы отвозили гуманитарную помощь. Потом начались первые репетиции, первые знакомства с девочками.

- Как отбиралась «Мисс Костанай», по каким требованиям и критериям?

- В первую очередь это, конечно, красивая внешность, но за этим должны скрываться соблюдение этикета, хорошее общение с участницами. Ты действительно должна быть «Мисс». Это харизма, артистичность, это комплекс качеств.

Нина на пресс-конференции участниц конкурса «Мисс Казахстан»

- 9 октября проходил гранд финал конкурса «Мисс Костанай-2022». Каким ты его увидела? Расскажи о своих впечатлениях.

- В тот день до финала мы собрались с девочками вместе, понимали, что видимся последний день, и мы договорились, что не важно, кто победит, главное, что мы будем общаться и дальше и будем друг друга поддерживать, мы понимали, что это просто конкурс. Мы помогали друг другу, когда были финальные выходы: помогали переодеться, застегнуть что-то, была большая поддержка.

Потом был финал, когда мы услышали результат, если честно, конечно, я была очень удивлена, для меня это был шок. Я не скажу, что я была уверена в победе, конечно же я мечтала об этом, шла к этому, очень хотела победить, но я понимала, что если я не возьму этот титул, то жизнь на это мне остановится, значит я пойду развиваться в другом русле. Но если так сложилось, значит такая судьба, что именно мне был дан такой титул.

- Пост про то, что ты победила, был очень обсуждаемым. Писали и хорошее и плохое. Как ты относишься к комментариям?

- Для себя я знаю, что все это было заслужено. Я приложила максимум усилий, чтобы именно мне достался этот титул, я работала над этим, посещала все активности, я сделала все, что от меня было необходимо. Я думаю, всегда люди будут чем-то недовольны, а вообще было очень много и поддержки, я была в шоке от того сколько людей из Костаная, из Федоровки писали мне: «Нина, ты молодец! Давай вперед!» А то, что в комментариях писали негатив, - я старалась на это никак не реагировать. Если в комментариях было не так много поддержки, то в личные сообщения мне писали очень много.

На съемке для конкурса «Мисс Казахстан»

- После финала разгорелся скандал, трое судей не были согласны с твоей кандидатурой в лице «Мисс Костанай», что ты думаешь об этом?

- Финал - это просто красивое шоу, на которое все пришли посмотреть. Все этапы, которые были до финала, были нужны, чтобы посмотреть, как девушка себя преподносит. Вообще я не люблю эту тему, я была вне этой игры, я там не присутствовала, не знаю как там все обсуждалось. Если они не согласны с мнением остальных членов жюри, возможно, у них был свой фаворит, которого они хотели бы поставить. Но скандал, который разгорелся после, мне определенно не понравился, потому что мы с людьми никогда лично не контактировали, не беседовали, почему тогда они говорят, что все было несправедливо и нечестно, не зная меня, какой я человек? Я считаю, что меня выбрали люди, которые разбираются в красоте, профессионалы своего дела.

- Как прошел финал «Мисс Казахстан» и в чем отличия от финала в Костанае?

- Уже с 9 утра мы были на ногах, хотя конкурс начинался только в 8 вечера. У нас весь день были репетиции, а генеральная репетиция за день до этого продолжалась до трех часов ночи.

В день финала у меня не было волнения, все было спокойно и легко. Работала огромная команда визажистов, стилистов, думаю, более 30 человек. Часам к 3 дня у меня появилось волнение, я думала: «Это прямой эфир? Это смотрит весь Казахстан». У меня началась паника.

Когда началось шоу, у нас были очень эпатажные костюмы, их шили специально для нас. Я помню, как стояла на сцене и понимала, что в зале сидит две с половиной тысячи человек, и это только здесь. Конечно, был большой контраст по сравнению с финалом «Мисс Костанай», где было не так много людей. В итоге страх пропал, и я думала: что я могла сделать - сделала. Я считаю, что достойно представила область.

Было видно, что все волновались. Мы выступали на одной сцене с именитыми звездами, во время второго выхода, например, с нами был казахстанский рэпер Raim. Также казахстанский коллектив Ninety One, девушка-рэпер Yenlik и, конечно же, российская певица Светлана Лобода. Это было очень круто, когда ты выходишь в коридор, а твоя гримерка находится рядом с гримеркой этих звезд. Когда уже выбрали топ-12 и мы в него не попали, к нам в гримерку зашла Лобода и сказала: «Девочки, я вообще ни в одном конкурсе не выигрывала, не важно кто победит. Иногда победители не добиваются ничего, это лишь шоу. Это только сейчас так, а когда-то все будет совсем по-другому».

На репетиции финала «Мисс Казахстан»

- Как относишься к решению судей, их выбору победительницы? Как считаешь, это была честная победа?

- К сожалению, да, я не прошла в топ-12, но я в топ-23 и это тоже очень круто, это масштаб. Думаю, у членов жюри здесь были другие критерии, возможно, кто-то им понравился больше. Я считаю, что они не пообщались с нами достаточное количество времени, с каждой из нас, чтобы делать такие выводы. Но это их мнение. Я не общалась близко с Томирис (обладательница титула «Мисс Казахстан-2022», представляла Астану - «НГ»), но внешне она очень красива, привлекательна. Я считаю, что каждая из 23 девочек была достойна победы.

Нина во время кулинарного поединка на конкурсе «Мисс Казахстан-2022»

- В чем разница подготовки к областному и республиканскому конкурсам красоты?

- На «Мисс Костанай» меня никто не готовил, я была сама по себе, а тут у меня уже была определенная группа поддержки, которая в меня верила и хотела, чтобы я достойно представила Костанай. Вообще, «Мисс Казахстан» значительно отличается от областного конкурса красоты: нам нужно было за 9 дней сделать масштабное шоу. С 6.30 утра до 9 вечера мы были ежедневно на ногах: мы проходили, например, мастер-классы по диетологии, каждое утро были занятия в бассейне, спортзале, танцы. Сначала было очень сложно привыкнуть к такому графику, но потом я думала, что все хорошо. Мы по 7-8 часов стояли на каблуках, это очень сложно. Многим людям кажется, что моделям достаточно просто улыбаться, идти и все - ты красивая. Нет, это так не работает. Ты должна показать, что ты не просто красивая, а у тебя есть душа, через свой взгляд. Да и 8 часов ходить улыбаться тоже не каждый сможет.

18 ноября, Алматы. До финала «Мисс Казахстан-2022» осталось 3 часа

- Как изменилась твоя жизнь уже после финала конкурса «Мисс Казахстан»?

- Этот конкурс показал мне, кто действительно мои друзья, а кто только притворялся ими. Вера людей делает какие-то сумасшедшие вещи, я правда стала больше верить в себя, и думаю, это самое главное. Думаю, изменились мои взгляды на жизнь. Сейчас я считаю, что я могу делать больше и я буду это делать, просто нужно отдохнуть после конкурсов. У нас уже есть планы с моим директором на предстоящий год и я надеюсь, что мы их реализуем.

Фото из личного архива Нины Доброжан