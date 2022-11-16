Об этом «НГ» сообщил житель микрорайона «Береке» Владислав Р.

- 15 ноября на дороге, идущей от ул. Доненбаевой к микрорайону «Береке», молодая беременная женщина упала в незакрытую ливневку, - написал Владислав в Instagram "НГ". - Уже не раз писали, что нужно подрядчикам закончить начатое, а не класть покрышки от машин, мешающие проезду, на открытые ливневки. Полагаю, что организации, отвечающая за благоустройство данного участка дороги, получит по полной, если родственники женщины обратятся в надлежащие органы.

«НГ» действительно писала об опасных открытых ливневках еще в августе этого года. На ливневки, закрытые шинами, жаловался Нуржан Таскумбаев, который спрашивал: «Аким ждет трагедии с детьми?» На эту публикацию тогда сразу же откликнулся аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.





- Марат Конысбаевич уже прочитал вашу статью и сказал, чтобы ливневки срочно закрыли. Он поблагодарил вашу газету за то, что подняли эту тему, - сообщал «НГ» утром 18 августа руководитель отдела строительства акимата Костаная Руслан КАТПАЕВ. - Ситуация на этом участке такая: это новая дорога, которую мы введем в эксплуатацию в 2023 году. Участок открыли чуть раньше для удобства людей. Ливневки еще доделываем, их накрывали чугунными люками дважды, но их воруют. Воруют даже шины, которыми мы накрыли эти ливневки!

Руслан Катпаев пообещал, что ливневки снова закроют, скорее всего, бетонными блоками. Как закрыли ливневки, корреспонденты «НГ» проверили 23 августа. Бетонные блоки так и не появились, были только старые баллоны, часть из которых опоясывали красно-белые сигнальные ленты, на другой части они отсутствовали. Стали ли ливневки от этого безопаснее, спорный вопрос. Ничто не мешало ребенку с учетом детского любопытства забраться на баллон и угодить в яму. Но, видимо, тогда это был единственный способ хоть как-то обезопасить это место.

Но, как выяснилось, безопасным оно так и не стало. И Костанай, в том числе и аким города, дождались, если не трагедии с детьми, то несчастного случая с беременной женщиной. Ждем реакции Марата Жундубаева и чтобы за ней последовали реальные действия, а не профанация...

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ