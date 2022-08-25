Об открытых ливневках вдоль строящейся дороги в районе спортивного комплекса «Тобол-Арена» в прошлом номере «НГ» сообщил житель Костаная Нуржан ТУСКУМБАЕВ. Он рассказал, что «ежедневно тут ездит большой поток машин и ходят люди», и поинтересовался: акимат ждем трагедии с детьми?

Одна решетка на дороге в микрорайоне Береке сломана

Как только публикация вышла в «НГ», на нее сразу же отреагировал аким Костаная Марат Жундубаев.

- Марат Конысбаевич уже прочитал вашу статью и сказал, чтобы ливневки срочно закрыли. Он поблагодарил вашу газету за то, что подняли эту тему, - сообщил «НГ» утром 18 августа руководитель отдела строительства акимата Костаная Руслан КАТПАЕВ. - Ситуация на этом участке такая: это новая дорога, которую мы введем в эксплуатацию в 2023 году. Участок открыли чуть раньше для удобства людей. Ливневки еще доделываем, их накрывали чугунными люками дважды, но их воруют. Воруют даже шины, которыми мы накрыли эти ливневки!

Руслан Катпаев пообещал, что ливневки снова закроют, скорее всего, бетонными блоками.

На этих баллонах, закрывающих ливневки, нет сигнальной ленты

Как закрыли ливневки, корреспонденты «НГ» проверили 23 августа. Бетонные блоки здесь не появились, есть только старые баллоны, часть из которых опоясаны красно-белой сигнальной лентой, а часть - даже без нее. Стали ли ливневки от этого безопаснее, спорный вопрос. Ничто не мешает ребенку с учетом детского любопытства забраться на баллон и угодить в яму. Но, видимо, это пока единственный способ хоть как-то обезопасить это место.

Баллоны невысокие и явно обеспечивают безопасность детей

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ