Проблемы в детской областной больнице, как сообщали "НГ" читатели, возникли в октябре. Якобы, уволились 37 человек, из-за чего появилась нехватка медсестер в отделении травматологии и патологии новорожденных, а вместо них работали студенты. Кроме того, опять же по сообщениям читателей, 7 ноября в недавно отремонтированной больнице отваливалась новая плитка и потрескался кафель на полу.

Арман Баймагамбетов (слева) и Куат Альмагамбетов / Фото георгия ГОВОРОВА

И. о. заместителя руководителя управления здравоохранения Костанайской области Куат АЛЬМАГАМБЕТОВ сегодня, 16 ноября, на брифинге в РСК сообщил, что эта информация не соответствует действительности.

- В областной детской больнице есть проблемы, на данный момент - это решение по окончанию ремонта основного корпуса. Работы в этом направлении ведутся, - подчеркнул Альмагамбетов. - При благоприятных условиях до июня 2023 года ремонт будет завершен. По поводу кадрового дефицита - он есть везде. Действительно, есть нехватка врачей и среднего медперсонала. Но большого оттока персонала не было, информация о 37 уволившихся сотрудниках облбольницы не имеет подтверждений. Мы провели неделю назад большую проверочную работу во всех областях работы больницы, выявили все проблемные вопросы, которыми будем заниматься в ближайшие дни. Текучесть кадров там не превышает среднюю текучесть по области.

И. о. заместителя руководителя управления здравоохранения Арман БАЙМАГАМБЕТОВ отметил, что "к лечебному процессу допускаются только лицензированные специалисты, а студенты могут только помогать действующим врачам".

Отдельно опроверг Альмагамбетов проблемы с качеством ремонта здания:

- По поводу плитки нужно уточнить, где именно проблемы - в инфекционным отделении или в основном здании? Мы делали обход, обошли все корпуса и лично я не видел, чтобы плитка отваливалась.

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