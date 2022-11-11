На комаров, мокриц, трещины в стенах и грязное постельное белье пожаловалась женщина, чей ребенок оказался в инфекционном отделении детской областной больницы. Ее возмутили условия, в которых вынуждены лежать больные дети вместе со своими родителями.

Пост с фото и видео был опубликован в том числе и в Instagram-аккаунте "Нашей газеты".





Наши подписчики тут же откликнулись на проблему:

"В таких условиях лежать с детьми просто невозможно. И так тяжело, когда болеет ребёнок, и ещё вся это обстановка нагнетает", - пишет @khusanastasiia.





"Ничего не меняется. В инфекционку и педиатрию вообще лучше не попадать. Надеюсь, хоть по Быковского завершат ремонт, чтоб были условия нормальные для врачей и пациентов", - добавляет @nasteno4ka_90.

"Зато уже ёлка выбрана на новый год, лучше бы сделали подарок детям на новый год создали условия для лечения и скорейшего выздоровления малышей", - негодует @ulianova2928.

"Три года назад там побывали, там ложишься с одной болячкой, но можно на месте приобрести все остальные. Один туалет на все отделение", - пишет @valentina_michalk.





В управлении здравоохранения Костанайской области в ответ на возмущения костанайцев напомнили, что ремонт в здании, где сейчас размещается детская областная больница, проводился 10 лет назад. И заверили, что в скором времени в медучреждении сделают ремонт.



- Последний капитальный ремонт инфекционного корпуса КГП «Костанайская детская областная больница» был проведен в 2012 году. Сейчас разрабатывается смета на проведение текущего ремонта здания, на основе разработанной сметы в скором времени будет проведен ремонт инфекционного корпуса, - сообщает пресс-служба облздрава. - 9 ноября завершены ремонтные работы в подвальном помещении, проведена дезинсекция здания.

По словам пресс-службы, руководство больницы провело обход, чтобы проверить условия, в которых лечатся пациенты.



"Осмотрены отделения и условия пребывания пациентов в стационаре, проведена беседа с прибывающими пациентами о возможных неудобствах. Факт пребывания ребенка на кушетке в коридорных условиях не подтвердился, - заверили в облздраве. - На момент осмотра находилось 56 пациентов на 60 койко-местах, что указывает на 4 свободных койки".

Отдельно облздрав остановился на изношенных матрацах и постельном белье.



"КГП «Костанайская детская областная больница» ежегодно приобретает мягкий инвентарь. За последний год закуплено: матрац - 50 штук, простынь - 1300 штук, подушка - 372 штуки, покрывало - 372 штуки. На сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры на закуп мягкого инвентаря, кроватей и матрацев (340 единиц), - объясняет пресс-служба. - Что касается внешнего вида белья - комплекты постельного белья и матрацы в инфекционном отделении обрабатываются в дезинфицирующей камере при температуре 120 градусов не реже 2-х раз в неделю, что приводит к их быстрому износу".

Кроме того, в медучреждении заявили, что пациенты инфекционного стационара и пациенты с COVID никак не пересекаются и проходят лечение в разных корпусах.

