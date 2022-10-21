Костанайская областная детская больница заработает в первом полугодии 2023 года
Галина КАТКОВА
21 октября 2022, 14:00 | Государство
Об этом сообщили на брифинге министра здраврохранения Ажар Гиният. Она вчера, 20 октября, посещала больницу и подтвердила, что ремонт завершён на 90 процентов и его нужно быстрее довести до конца.
Заместитель акима области Ерлан Спанов добавил, что местная власть дала добро на корректировку проекта, с учётом всех процедур экспертизы и заключения нового договора время окончания ремонта - первое полугодие 2023.
Подробности брифинг министра опубликуем в ближайшее время.
Фото Ксении РЕБИК
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