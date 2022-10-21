Об этом сообщили на брифинге министра здраврохранения Ажар Гиният. Она вчера, 20 октября, посещала больницу и подтвердила, что ремонт завершён на 90 процентов и его нужно быстрее довести до конца.

Заместитель акима области Ерлан Спанов добавил, что местная власть дала добро на корректировку проекта, с учётом всех процедур экспертизы и заключения нового договора время окончания ремонта - первое полугодие 2023.

Подробности брифинг министра опубликуем в ближайшее время.

Фото Ксении РЕБИК