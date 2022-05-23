19 мая 11 семей получили компенсацию на общую сумму 151,8 млн тенге. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Он отметил, что 9 мая начала работать комиссия по определению стоимости имущества, были привлечены независимые эксперты.

Фото из архива "НГ"

- Вопрос о выплатах ещё двум семьям находится на рассмотрении, так как нет правоустанавливающих документов, - пояснил Жундубаев. - Есть сложности в работе комиссии, но мы помогаем и, скорее всего, это будет разрешаться в судебном порядке. По двум частично поврежденным домам выплаты будут проведены в ближайшее время, общая сумма составит 3,3 млн тенге.

Вечером 9 мая загорелись камыши на ул. Набережной, в районе тупика Пролетарский, и в результате сгорели 12 домов и 4 автомобиля, еще два дома были повреждены. От огня пострадали 15 семей, жертв не было.

- Люди были размещены у своих родственников, больше половины из них проживала в профилактории «Дружба», сегодня там проживаею 34 человека, - сообщил аким. - Была оказана финансовая помощь - 200 000 тенге на семью за счет привлеченных средств, то есть 3 млн тенге на 15 семей. Также были выданы продуктовые наборы на 754 000 тенге. И оказана социальная помощь в размере 70 МРП (214 000 тенге) каждой пострадавшей семье, в целом это тоже примерно 3 млн тенге.

Он добавил, что по инициативе общественного совета Костаная был открыт специальный сбор по оказанию благотворительной помощи пострадавшим и на сегодня в него перечислили около 3,5 млн тенге. Сбор планируют завершить в ближайшее время.

Ранее волонтеры привезли погорельцам продуктовые наборы. На брифинге 11 мая аким Костаная сообщил, что причина пожара не установлена и "нет смысла искать виновных в том, что Набережную не чистили".