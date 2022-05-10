Продукты питания для пострадавших от крупного пожара на ул. Набережной развозили сегодня, 10 мая. Акцию организовали волонтеры поисково-спасательного отряда "Region10", курсанты академии МВД, сотрудники Молодежного ресурсного центра и ОФ "Гражданский альянс "ГрИн".

- Продукты выделил акимат Костаная из стабилизационного фонда, - рассказала "НГ" волонтер ПСО "Region10" Лариса ГАЛКИНА. - Мы забирали продукты и комплектовали из них продуктовые наборы. А потом развозили их по адресам, где сейчас расселились погорельцы. Сегодня мы объехали 14 адресов, завтра посетим 15-й. Там акт о пожаре еще не готов.

Пострадавшим передали наборы, в которые входили 2 мешка картошки, 50 кг муки, по 25 кг сахара и гречки, 5 литров масла, 20 кг макарон и ящик замороженных кур.

Корреспондент "НГ" проехал вместе с волонтерами по нескольким адресам. Павла ЕВСТИГНЕЕВА мы застали возле его разрушенного дома.

- Мы вчера вышли в магазин за молоком, вернулись - а тут уже все горит, - рассказал он - Дом разрушен на 90 процентов. Нам пообещали оценить ущерб и помочь. Сейчас у знакомых живем. В сгоревшем доме супруга жила с детства. Этой весной, как только снег оттаял, сделали ремонт. Потратили на это все накопления. Посмотрим, что дальше делать будем.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сообщил на своей странице в Instagram, что провел сегодня утром встречу с пострадавшими. По предварительным данным, число пострадавших от огня жилых домов увеличилось с 11-ти до 12-ти. А сам пожар на ул. Набережной признан ЧП городского масштаба.

- Проведены заседания городского штаба по ликвидации ЧС, а также городской комиссии по ЧС, - отметил Жундубаев. - Государственным органам даны поручения по организации оперативной работы по оказанию помощи пострадавшим гражданам. Начала работу оперативная комиссия с привлечением независимых экспертов по определению стоимости имущества, уничтоженной в результате пожара. Дано поручение в кратчайшие сроки предоставить заключение. По предварительным данным, пострадали 13 семей, в том числе 13 несовершеннолетних детей, из них 7 школьников. Для временного размещения людей с организацией питания подготовлен профилакторий "Дружба". 9 мая были заселены 5 человек, дополнительно направляются семьи по факту обращения в городской штаб. В качестве первой необходимой помощи каждой семье выплачено по 200 тыс. тенге за счет привлеченных средств. В соответствие с правилами оказания социальной помощи отдел занятости выплатит единовременную социальную помощь в размере 70 МРП (214 410 тенге) каждой пострадавшей семье.

Также Жундубаев написал, что для семерых школьников будет организовано бесплатное горячее питание, приобретены канцелярские принадлежности, одежда, также двое несовершеннолетних студентов будут обеспечены необходимой одеждой и обувью.

Если костанайцы хотят помочь пострадавшим вещами или одеждой, можно обратиться в ситуационный центр Костаная iKomek по телефону 109. Его сотрудники помогут вам связаться с волонтерами.

Фото Георгия ГОВОРОВА

