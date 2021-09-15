Причины возгорания стали известны из заключений испытательной пожарной лаборатории.

Очаг пожара, который произошел вечером 2 августа в 3-этажном административном здании Костанайского мелькомбината по ул. Наримановская, 136/1, находился в левой части чердачного помещения, с северо-восточной стороны.

Сообщение о ЧП поступило на пункт связи 112 в 22:20, через 8 минут пожарные прибыли на место происшествия. Пожар ликвидировали 3 августа, в 00:17.

- Вероятной причиной пожара является короткое замыкание электрического провода в месте скрутки проводов, - пояснил "НГ" пресс-секретарь ДЧС Костанайской области Валихан ДОСАНОВ. - По факту пожара в здании центральной районной больницы Федоровского района по адресу: ул. К. Либкнехта, 1 известно, что очаг находился в техническом помещении, а именно - в металлическом электрощите лифта.

Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Крыша Федоровской районной больницы загорелась 9 ноября 2020 года, вызов в местную пожарную часть поступил в 18.28. Потушить пожар удалось только в 00.10 следуюшего дня. 10 ноября на место происшествия приехали корреспонденты «НГ», которым аким Федоровского района Тауба ИСАБАЕВ заявил: «Насчет того, что пожар начался в шахте лифта, это непроверенная информация».