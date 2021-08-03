Сообщение о пожаре на крыше офисного здания мелькомбината по ул. Наримановской, 136/1 поступило на пункт связи 112 в понедельник, 2 августа, в 22:20. В 22:28 пожарные прибыли на место происшествия.

"По прибытии пожарных на место было установлено, что пламя охватило чердачное помещение трёхэтажного административного здания АО «Костанайский мелькомбинат» - предприятия по производству муки и макаронных изделий. Прибывшие спасатели незамедлительно подали стволы на тушение огня", - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Площадь возгорания - 290 кв. м. На месте работали 48 сотрудников личного состава и 8 единиц техники ДЧС. Локализовали пламя в 23:44.

Пожар ликвидировали в 00:17 вторника, 3 августа. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, на месте работают сотрудники исследовательской лаборатории.

В пресс-службе пояснили, почему пришлось подвозить воду - на территории мелькомбината есть специализированная пожарная машина, но ее не применяли, так как во время пожара не было водителя. Есть три гидранта, но в двух воды не было. Пожарные подключились к одному работающему гидранту и начали тушить. Кроме того, для тушения огня на крыше нужна пожарная автолестница, которой у мелькомбината нет.

Фото ДЧС и очевидцев