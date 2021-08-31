Президент рассмотрел рапорт главы Минобороны, поданный после взрывов в Таразе, передает Informburo.kz.

Нурлан Ермекбаев. Фото:gov.kz

Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял её", – сообщил Берик Уали.

27 августа, на следующий день после инцидента в Жамбылской области, министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил о том, что готов уйти в отставку.

"Как только я услышал об этом происшествии, с первых минут для себя принял решение. Я подам в отставку и прошу отставку. Решение за высшим руководством", – сказал тогда Ермекбаев.

Нурлан Ермекбаев возглавлял Министерство обороны РК с августа 2018 года. Он был министром и в то время, когда взрывы произошли на военном складе в Арыси – это случилось 24 июня 2019 года.

Напомним, 26 августа около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, загорелся склад, произошло несколько взрывов. В результате 15 человек погибли, 98 пострадали.