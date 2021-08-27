Погиб начальник пожарной команды старшина контрактной службы Еркин Надирбеков, передает Informburo.kz.

Министерство обороны сообщило ещё об одном погибшем военнослужащем воинской части в Жамбылской области, где произошёл пожар.

Погибший начальник пожарной команды, старшина контрактной службы Еркин Надирбеков, 1992 года рождения, непосредственно руководил работой по тушению пожара на складе инженерных боеприпасов. После взрыва погиб на месте происшествия.

Надирбеков был в числе военнослужащих, о местонахождении которых утром 27 августа не было сведений.

"Руководство оборонного ведомства выражает глубокие соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими погибшего. Министерство обороны окажет необходимую помощь его семье", – говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщило о четырёх военнослужащих погибших в результате пожара и взрыва на складе боеприпасов. Среди гражданских лиц погибших и пострадавших нет.

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил о готовности уйти в отставку. После брифинга в пятницу, 27 августа, Ермекбаев, отвечая на вопрос корреспондента Азаттыка, сказал, что «в первую же минуту после сообщения о взрывах принял решение подать в отставку», добавив, что окончательное решение примет руководство страны.

Кадр из видео Азаттыка

Десятки человек получили ранения. По данным акимата Жамбылской области, по состоянию на утро пятницы в больницах остается 28 человек, «практически все они являются военнослужащими войсковой части». Шесть госпитализированных — в тяжелом состоянии.

Из-за взрывов жители трех расположенных рядом с воинской частью были эвакуированы в Тараз и размещены в школах и колледже.

Министерство обороны подтвердило десять взрывов. Ведомство сообщило, что на территории воинской части хранились боеприпасы, доставленные со склада в Арыси, где в 2019 году имел место схожий инцидент. Взрывы в Арыси унесли жизни четырех человек.

Порядка 500 пассажиров поездов, остановленных из-за взрывов на военном складе в Жамбылской области, пересели на автобусы. Их сопровождают полицейские, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

Чтобы не допустить мародерства, сотрудники полиции ведут круглосуточное патрулирование в эвакуированных населенных пунктах.

Деятельность органов внутренних дел направлена на сохранение общественного порядка и безопасности граждан в пострадавшем районе, заверили в МВД.