Министерство обороны не исключает версию поджога на складе боеприпасов в окрестностях Тараза, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Причины произошедшего выясняет созданная оперативно-следственная группа. Мы не исключаем по предварительным версиям различные причины, это может быть и нарушение требований безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключается также умышленный подрыв или диверсия", - сообщил министр обороны Нурлан Ермекбаев в ходе брифинга.

Также министр обороны восстановил хронологию событий на военном объекте.

"26 августа в 18.45 на базе инженерных боеприпасов регионального командования "Юг" произошло возгорание одного из хранилищ.

К локализации пожара немедленно приступили пожарные командования воинской части, дежурный войсковой части сразу оповестил оперативного дежурного управления командующего "Юг" и отдел чрезвычайных ситуаций Байзакского района. Всего на первом этапе для локализации было привлечено порядка 500 человек. Затем увеличили количество еще до тысячи. 31 единица военной техники.

Несмотря на принятые усилия пожарных, через час после возгорания в результате произошли первые взрывы, всего произошло более 10 относительно небольшой мощности взрывов в различное время", - сообщил Нурлан Ермекбаев.

По его словам, на данной базе хранения хранились не только инженерные боеприпасы, но и в небольшом количестве опасные с точки зрения дальности взлета фрагменты.

"Инженерные боеприпасы не разлетаются на большие расстояния. Часть из них была вывезена два года назад из города Арысь. Опасные с точки зрения дальности взлета боеприпасы находились на этом хранилище в небольшом количестве. Максимальная дальность взлета фрагментов в случае взрыва составляет до трех километров. Было решено эвакуировать жителей близлежащих сел", - сообщил министр.

По его словам, на данный момент взрывы и хлопки прекратились. Сейчас на нескольких складах еще наблюдается горение и тление.

Напомним, пожар начался рядом с военным складом в Байзакском районе Жамбылской области 26 августа в 19.00. Через некоторое время начались взрывы. По данным Министерства обороны Казахстана, взрывался тротил. Сообщалось о 66 пострадавших. Четверо военных погибли.