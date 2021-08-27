В пунктах временной эвакуации находится 171 человек, передает Informburo.kz.

Фото tengrinews.kz

В больницах находятся 28 пострадавших при взрывах на складах боеприпасов, шесть из них в тяжёлом состоянии, сообщили в акимате Жамбылской области.

Задействовано 32 врача, среди них врачи травматологи, нейрохирурги, хирурги, реаниматологи, 56 средних медицинских работников. Пациенты обеспечены медикаментами.

На 08.00 27 августа в пунктах временной эвакуации находится 171 человек. В Таразе подготовлено более 400 мест для эвакуированных из зоны ЧП. Дополнительно может быть развернуто ещё 1000 койко-мест.

Для оказания скорой медицинской помощи задействовано 37 бригад скорой медицинской помощи, среди них три бригады медицинской авиации. Из них одна бригада дежурит в школе №5 города Тараз, одна бригада в Таразском политехническом колледже, куда с села Базарбай Байзакского района ранее было эвакуировано 226 человек.

Фото предоставлено пресс-службой Министерства обороны

В единую диспетчерскую службу Жамбылской области поступило 473 обращения.

Как пишет Tengrinews.kz, министр обороны Нурлан Ермекбаев в ходе брифинга утром 27 августа сообщил, что четыре военнослужащих погибли при ликвидации последствий взрывов в окрестностях Тараза.

"Это полковник Хапезов, сержант служивший по контракту Мишенбаев, ефрейтор по контракту Жанболатов и служащий военизированной охраны Далибаев. Пользуясь случаям от имени коллег выражаю соболезнования близким погибших", - сообщил министр.

Также по словам министра несколько человек не выходят на связь и осуществляются их поисковые работы.

В воинской части на складе инженерных боеприпасов в Жамбылской области взрывы прекратились, но пожар продолжается, сообщили в Минобороны.

На месте происшествия проведено совещание министра обороны с акимом Жамбылской области, министром по чрезвычайным ситуациям, руководителями оперативных штабов госорганов.

Ранее в Минобороны РК сообщили, что на складе в воинской части хранились инженерные боеприпасы после ликвидации последствий взрывов в Арыси.

Пригород Тараза утром 27 августа / Фото: Алихан Сариев/Tengrinews.kz

Хранение инженерных боеприпасов на складе осуществляется в наземных хранилищах. Подземных хранилищ на складах не имеется. В воинской части не хранятся другие виды боеприпасов (артиллерийские, реактивные, ракетные, стрелковые).

Как сообщалось ранее, около 19.00 26 августа в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, в результате чего на складе произошла серия взрывов.

По факту взрывов возбуждено уголовное дело. Как сообщили в МВД, начато досудебное расследование по статье 462 Уголовного кодекса "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих".